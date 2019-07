Erfurt (ots) -Der vom Medien-Club München e.V. initiierte Kinder-Medien-Preis"Der weiße Elefant" zeichnet seit 2005 Produktionen und Personen aufdem Filmfest in München aus, die die Entwicklung von Kindern undJugendlichen fördern helfen und dazu beitragen, dass die Qualität derAngebote verbessert und vermehrt wird.KiKA-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus demBeratungsangebot "KUMMERKASTEN", dem Geschichtsformat "Triff..."(beide KiKA) oder "Wissen macht Ah!" (WDR) überzeugte die Jury mitihrer ungezwungenen Art, Geschichte und Geschichten erlebbar zumachen und gewann den Kinder-Medien-Preis als Wissensmacherin."Vor der Kamera kompetent zu wirken, fällt Clarissa Corrêa daSilva leicht, denn sie ist es", sagt Dr. Matthias Huff, Leiter derKiKA-Redaktion Nonfiktion. "Als hervorragende Journalistin undleidenschaftliche Programmmacherin bleibt sie ihrem Stil immer treu:authentisch, glaubwürdig, intelligent unterhaltend, Kinder ernstnehmend. Und wandelt sich doch im Dienst der Sendung, ob alsvertrauensvolle Ansprechpartnerin in der Beratungssendung"KUMMERKASTEN", als zeitreisende Promi-Reporterin in derGeschichtssendung "Triff...", oder als Klugscheißerin in "Wissenmacht AH!""Es ist eine unglaublich große Wertschätzung für das, was ichleidenschaftlich gern tue", betont Clarissa Corrêa da Silva. "Einenso schönen Preis zu gewinnen, dafür, dass ich ich selbst bin und mitbestem Wissen und Gewissen Inhalte für Kinder und Jugendlichepräsentiere, ist eine enorme Ehre für mich. Ich bin wahnsinniggerührt und dankbar."Die Preisverleihung fand am 30. Juni 2019 im Rahmen des FilmfestsMünchen im Carl-Orff-Saal im Gasteig statt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell