Kinder-Medien-Preis 2019: Großer Jubel bei den Gewinnern von 12 kleinen WEISSEN ELEFANTEN / Publikumspreise gehen an Schulen in Aufkirchen, Bamberg, Kulmbach und Mindelheim

München (ots) -- "Der Krieg und ich" wird als "beste TV-Produktion" gekürt- KiKA-Wissensmacherin Clarissa Corréa da Silva wird als "besteTV-Moderatorin" ausgezeichnet- Julius Weckauf bekommt den WEISSEN ELEFANTEN für seine Rolle alskleiner Hape Kerkeling in "Der Junge muss an die frische Luft"- "Unforeseen Incidents" wird als "bestes Game" prämiert- "Unheimlich perfekte Freunde" ist der "beste Kinofilm"Rund 450 kleine und große Gäste, die bezaubernde Moderatorin TinaKaiser, glückliche Preisträger und strahlende Kinderaugen machten denKinder-Medien-Preis 2019 - trotz sagenhafter Sommerhitze - heuteVormittag erneut zu einem herrlichen Familien-Event. Zum bereits 18.Mal wurde im Rahmen des Filmfests München der Kinder-Medien-Preis DERWEISSE ELEFANT verliehen. Mit dem Kinder-Medien-Preis zeichnet derMedien-Club München e.V. herausragende Produktionen für Kinder undJugendliche sowie Nachwuchsdarsteller aus. Das Preisgeld voninsgesamt 11.000 EUR wird durch die VFF Verwertungsgesellschaft derFilm- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. DieSchirmherrschaft teilten sich in diesem Jahr der BayerischeStaatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Michael Piazolo, unddie Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach.Digital-Staatsministerin Judith Gerlach: "Um Kinder fit zu machenfür die Digitalisierung, ist Medienkompetenz unerlässlich. Meist wirdin öffentlichen Debatten die Medienkompetenz in den Vordergrundgestellt. Aber Forderungen alleine führen nicht weiter, es brauchthandelnde Akteure. Der Medien-Club München e.V. ist einer dieserhandelnden Akteure. Und der Freistaat Bayern unterstützt ihn gernedabei. Medienkompetenz im Alltag zu fördern und praktisch umzusetzen,dazu dient der Kinder-Medien-Preis, der viele junge Menschen aktivwerden lässt. So profitieren nicht nur die Preisträger, sondern durchgelebte Medienkompetenz alle Mitwirkenden."Bevor es in diesem Jahr an die Auszeichnungen für die BayerischenSchulgruppen, die Kino und TV-Produktionen, Moderatoren undNachwuchsschauspieler ging, gab es ein großes Dankeschön des neuenVorstandsvorsitzenden des Medien-Club München e.V., Prof. Dr. KlausSchaefer, an seinen Vorgänger Eberhard Sinner. Der ehemaligeBayerische Staatsminister Sinner hatte das Amt Anfang diesen Jahresabgegeben. Prof. Dr. Klaus Schaefer: "Auch dank Ihres unermüdlichenEinsatzes in den letzten 10 Jahren wurde der Kinder-Medien-Preis zueinem wichtigen Bestandteil des Filmfests München und zu einem derbedeutendsten Medienpreise in Deutschland. Danke, lieber EberhardSinner - dafür haben Sie wirklich einen WEISSEN ELEFANTEN verdient!"Und den nahm der ehemalige Vorsitzende sehr erfreut entgegen underinnerte sich an eines seiner schönsten Erlebnisse: "Das war alsbeim ersten Publikumspreis 2011 die Schüler mit den Stars den WEISSENELEFANTEN in den Händen hielten. Damit haben wir den Film und dasFilmfest in die Schulen hineingetragen und die Schülerinnen undSchüler auf die Bühne des Filmfestes gestellt."MIT DEM KINDER-MEDIEN-PREIS DER WEISSE ELEFANT 2019 WURDENAUSGEZEICHNET:Die "Beste TV-Produktion": für die Serie "Der Krieg und ich"(LOOKSfilm/ TOTO Studio/ SWR; Das Erste) der Produzent Gunnar Dediosowie die Redaktion des SWR, Stefanie von Ehrenstein und Lene Neckel.Der Preis ist mit 1.500 EUR dotiert. "Eine herausragende, engagierteSerie, die mutig ein Thema angeht, welches nicht nur unsere eigeneGeschichte und historische Verantwortung prägt, sondern in deraktuellen Situation für unsere Gesellschaft einen wichtigen Beitragfür ein respektvolles Miteinander leistet", so die Jury-Begründung.Die "beste TV-Moderation": KiKA-Wissensmacherin Clarissa Corréa daSilva mit den beiden Formaten "Kummerkasten" und "Triff...", (CrossMedia / IFAGE/ KiKA). Der Preis ist mit 1.000 EUR dotiert. Die Jury:"Clarissa macht Geschichte und Geschichten erlebbar und vermitteltdabei, wie ungezwungen und spannend die unterschiedlichenWissensgebiete sein können. Bei all diesen unterschiedlichenHerausforderungen, von Live-Interaktion mit dem Publikum bis hin zumZusammenwirken mit namhaften Schauspielern, stellt sie ihreWandlungsfähigkeit unter Beweis und bleibt ihrem Stil immer treu:Zugewandt, kompetent, unterhaltend, glaubwürdig und authentisch."Als "bester Nachwuchsdarsteller" wurde Julius Weckauf für seineRolle als junger Hape Kerkeling in "Der Junge muss an die frischeLuft" (UFA Fiction GmbH in Koprod. Mit Feine Filme, Warner Bros.Pictures Germany) ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 EUR dotiert."Julius ist es gelungen, mit seiner natürlichen Unbefangenheit denWeg direkt in die Herzen der Zuschauer zu finden, er bringt dieMenschen zum Lachen und zum Weinen und niemand könnte ihm je bösesein. Vor der Kamera agiert er, als hätte er in seinem Leben nieetwas anderes gemacht. Für die Jury ist Julius Weckauf jedenfallseine ganz große schauspielerische Entdeckung, ein komödiantischesAusnahmetalent und einfach ein ganz zauberhafter Mensch", so dieJury-Begründung.Das "beste Game": "Unforeseen Incidents" von BackwoodsEntertainment und damit das Produzenten-Trio Marcus Bäumer (GameDesigner, Autor, Programmierer), Matthias Nikutta (Animator) undTristan Berger (Sound Designer). Der Preis ist mit 1.500 EUR dotiert.Die Jury dazu: "Der Spieler wird mitgenommen in ein stimmungsvolles,undogmatisches Abenteuer, das das Mitdenken fördert und nicht mitEmotionen und interessanten und zeitgemäßen Charakteren geizt.Ernsthaftigkeit wechselt sich ab mit viel Humor und Sarkasmus. Dieliebevoll handgezeichnete, recht einzigartige Grafik und diedurchdachten Dialoge reißen dabei zusätzlich mit."Als "beste Kinoproduktion" wurde "Unheimlich perfekte Freunde"(VIAFILM GmbH in Koprod. mit SquareOne Entertainment, MDR/ KiKA/ BR/WDR und die film GmbH) ausgezeichnet. Freudestrahlend nahmenRegisseur Marcus H. Rosenmüller, das Viafilm-Produzenten-Duo BenediktBöllhoff und Max Frauenknecht sowie das Autorinnen-Duo Simone Höftund Nora Lämmermann insgesamt drei WEISSE ELEFANTEN in Empfang.Dotiert ist die Auszeichnung mit 3.000 Euro. Aus der Begründung derJury: "Markus Rosenmüller hat in der wunderbarenFamilienfilm-Produktion von Viafilm aus der Idee und dem Drehbuch vonSimone Höft und Nora Lämmermann einen wunderbaren, einzigartigenKinderfilm gezaubert und vermittelt seinen jungen Zuschauern diewichtige Erkenntnis, dass jeder Mensch perfekt ist, genauso wie erist."Gleich zu Beginn der Jury-Preisverleihung hatte Jury-PräsidentinBarbara Schardt zudem eine "Besondere Erwähnung" für den TV-Film"Stumme Schreie" (Ziegler Film/ ZDF) ausgesprochen. Barbara Schardt:"Der Film zeigt grausame, schmerzvolle Erfahrungen, die viele Kinderund junge Menschen in ihren Familien durchleben... Und er machtdeutlich, wie hilflos bürokratisch und unflexibel unsere Gesellschaftdamit umgeht. Die Jury des Kinder-Medien-Preises dankt der ZIEGLERFilm Produktion und Prof. Regina Ziegler für den ZDF-Film 'StummeSchreie', insbesondere der Produzentin Gabriele Lohnert, demDrehbuchautor Torsten Näther und der Betreuerin derKinderschauspieler, Monika Steil, über die die Produzentin sagt:'Ohne sie und ihren unermüdlichen Einsatz mit den Spielkindern hätteder Film so nicht gedreht werden können'."SCHÜLERPREISE GEHEN NACH AUFKIRCHEN, BAMBERG, KULMBACH UNDMINDELHEIMBeim Publikumspreis, der dieses Jahr zum 9. Mal verliehen wurde,hatten sich insgesamt 25 Schülergruppen aus ganz Bayern beworben. AmEnde ging der WEISSE ELEFANT an bayerische Schulklassen und -gruppenaus Aufkirchen, Bamberg, Kulmbach und Mindelheim.Kultur-Staatsminister Dr. Michael Piazolo: "Kinder und Jugendlichewachsen heute von klein auf mit Smartphone und Tablet auf. DigitaleMedien sind für junge Menschen ganz selbstverständlicheKommunikationsmittel. Unsere Schulen haben daher die Aufgabe, denSchülerinnen und Schülern einen kreativen und gleichzeitig kritischenUmgang mit modernen Medien zu vermitteln. Die Erziehung zu einemreflektierten Medieneinsatz ist in Bayerns Schulen fest verankert.Ich habe mit großer Freude die Schirmherrschaft für denKinder-Medien-Preis übernommen. Die kreative Ausdruckskraft undVielfalt der eingereichten Beiträge sind beeindruckend."Publikumspreise in der Kategorie bis 6. Klasse1. Platz: "Was tun, wenn's brennt?" - ein Kurzfilm der Klasse 3bder Oskar Maria Graf-Grundschule in Aufkirchen. Im Sachunterrichtbeschäftige sich die Klasse mit dem Thema "Verbrennung". Durchzahlreiche Experimente und durch den Besuch der Feuerwehr kamen dieSchüler auf die Idee, einen Lernfilm zu drehen, um anderen Schülerndas richtige Verhalten im Brandfall auf interessante und humorvolleWeise näherzubringen. Dotiert ist der Preis mit 1.000 EUR.2. Platz: "Peter und der Wolf" - ein Kurzfilm der Klasse 3a derGrundschule Mindelheim. "Pass auf Peter!", sagte der Großvater, alser Peter draußen vor dem Tor sah. Ja genau! Passt auf liebeZuschauer, denn hier sehen Sie den Stop-Motion-Film passend zumMusikmärchen "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew, welcher mitviel Liebe zum Detail produziert wurde. Dotiert ist der Preis mit 500EUR.Publikumspreise in der Kategorie ab 7. Klasse1. Platz: "Carl von Linde - Patenter Franke" - ein Kurzfilm derKlasse 9c der Carl-von-Linde Schule Kulmbach. Thematisch in Gruppenaufgeteilt, hat sich die Klasse 9c mit dem Namensgeber der Schule unddessen Erfindung(en) beschäftigt. Da es in den Gruppen um seineErfindungen, seine Patente und Patente im Allgemeinen sowie seineFirmengründung und deren Entwicklung hin zum heutigen Weltunternehmenging, kamen die Schüler darauf, eine eigene Anlehnung an bekannteGründershows aus dem Fernsehen als "Roten Faden" zu drehen. Dotiertist der Preis mit 1.000 EUR.2. Platz: "1919 Die Bamberger Verfassung" - ein Kurzfilm derKlasse 10b des Franz-Ludwig-Gymnasiums in Bamberg. Die Jahre 2018 und2019 markieren wichtige Jubiläen in der Geschichte Bayerns. ImNovember 1918 erfolgte die Ausrufung des Freistaats Bayern und damitder Übergang von der Monarchie, hundert Jahre nach der Verfassung von1818, zur Republik. Aber erst im August 1919 wurde dieser Übergangendgültig besiegelt: Mit der in Bamberg erarbeiteten erstendemokratischen Verfassung des Freistaats Bayern. In einer Collage aushistorischen und nachgedrehten Filmszenen zeigt der Dokumentarfilmkontrastreich die Unterschiede zwischen München und Bamberg im Jahr1919. 