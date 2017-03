Kinder des Krieges: In Syrien wächst eine Generation ohne Zukunftsperspektive auf / Aktion Deutschland Hilft fordert mehr Bildungsmöglichkeiten für syrische Kinder

Bonn (ots) - "Viele syrische Kinder müssen arbeiten oder noch injungen Jahren heiraten, um ihre Familien finanziell zu entlasten.Dadurch fehlt ihnen jeglicher Zugang zur Bildung", warnt ManuelaRoßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft"."Wir müssen dem entgegen steuern, sonst wird eine verloreneGeneration heranwachsen."Seit sechs Jahren dauert der Krieg in Syrien an. Vor allem Kinderleiden unter Gewalt und Zerstörung. So haben viele von ihnen seitihrer Geburt noch keinen Frieden und Sicherheit erfahren. Häufigfehlt ihnen ein stabiler Alltag. 1,75 Millionen syrische Kinderkönnen die Schule nicht besuchen. Ein Drittel aller syrischenSchulgebäude sind zerstört, beschädigt oder dienen alsNotunterkünfte. Zudem fehlt es an Lehrern oderUnterrichtsmaterialien. Auch für die Zukunft des Landes hat dasgravierende Folgen. "Damit Syrien wieder eine Perspektive erhält,benötigt es eine starke und eigenständige Nachwuchsgeneration",betont Roßbach.Für syrische Kinder und Eltern hat Bildung einen sehr hohenStellenwert. Bevor der Bürgerkrieg ausbrach, lag die Einschulungsratein Syrien bei 97 Prozent. Die Bündnisorganisationen von "AktionDeutschland Hilft" sind seit Jahren in Syrien aktiv, auch um denKindern den Schulbesuch wieder zu ermöglichen. So unterstützt archenoVa im Norden Syriens etwa 8.000 Schüler in neun Schulen. DieOrganisation setzte die Gebäude instand, sorgt für Gehälter derLehrenden und verteilt Schulmaterial und Essen.In den Nachbarländern ist die Situation ähnlich alarmierend. Dortkann rund die Hälfte aller syrischen Flüchtlingskinder nicht zurSchule gehen. So war es auch bei Iman. Sie floh vor drei Jahren mitihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Jordanien. Um die Mieteihrer Unterkunft bezahlen zu können, ging Iman arbeiten und kam ofterst spätabends nach Hause. Durch ein Bildungsprojekt derBündnisorganisation CARE kann sie nun wieder die Schule besuchen."Vielleicht wird sich mein Traum, Lehrerin zu werden, nun docherfüllen", sagt Iman.In Beirut bietet unter anderem die Hilfsorganisation ADRA 160syrischen Flüchtlingskindern Schulunterricht in den Fächern Mathe,Naturwissenschaften, Englisch und Arabisch an. Außerdem können siepsychosoziale Betreuung in Anspruch nehmen.Aktion Deutschland Hilft nimmt Spenden für die Not leidenden Menschenin Syrien und den Nachbarländern entgegen:Stichwort "Flüchtlinge Syrien / Nahost"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das - dem Deutschen Spendenratangehörige - Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell