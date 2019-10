Kinder-Knast: Jährlich 1,5 Millionen Jungen und Mädchen inhaftiert (FOTO)

München (ots) -Jedes Jahr werden 1,5 Millionen Kinder ihrer Freiheit beraubt. Dasvermelden die SOS-Kinderdörfer unter Berufung auf eine mehrjährigeUN-Studie, die die Hilfsorganisation als Teil einerExpertenkommission begleitet hat. Demnach werden jährlichschätzungsweise 410.000 Jungen und Mädchen in Gefängnisse gesteckt,330.000 aufgrund von Migration in Haft genommen und zwischen 43.000und 68.000 Kinder unter Zwang in Heime eingewiesen. Die Dunkelzifferdürfte sogar noch höher liegen."Der Schaden für die Kinder ist gewaltig. In der feindseligenAtmosphäre eines Gefängnisses schaltet ihr Gehirn auf Überleben um.Alles andere wird blockiert, sowohl die körperliche, dieintellektuelle, als auch die emotionale Entwicklung", sagt TeresaNgigi, Psychologin bei den SOS-Kinderdörfern. Häufig würden dieJungen und Mädchen in Gefangenschaft Missbrauch und Gewalt erfahren.Die langfristigen Folgen seien fatal: Viele Kinder entwickeltenposttraumatische Belastungsstörungen, litten unterLernschwierigkeiten, seien später nicht in der Lage, stabileBeziehungen aufzubauen und kämen häufiger mit dem Gesetz in Konflikt.Ähnliche Symptome würden auch Jungen und Mädchen entwickeln, dieunter Zwang in Heimen leben müssen. "Viele dieser Heime funktionierenwie militärische Anstalten, in denen die Kinder wie Soldaten gedrilltwerden. Da geht es nicht mehr um Disziplin, sondern um Bestrafung. Esgibt keine Richtlinien, keine Kontrollen, die Kinder bekommen keineLiebe, haben keinerlei Mitspracherecht", sagt Ngigi.Kinder einzusperren, verstoße außerdem gegen dieUN-Nachhaltigkeitsziele. In Punkt 16.2 fordern die VereintenNationen, dass Missbrauch, Ausbeutung, Kinderhandel, Folter undjegliche Form von Gewalt gegen Kinder beendet werden müsse.Ngigi sagt: "Damit sich ein Kind gut entwickeln und seinePotentiale entfalten kann, braucht es einen familiären Rahmen. Esbraucht tragfähige Bindungen und muss die Möglichkeit haben, übersein eigenes Leben mitzubestimmen. Dafür setzen die SOS-Kinderdörfersich seit Jahrzehnten ein!"Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell