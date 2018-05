Kinder des Feuers: ZDFinfo mit achtteiliger Reihe zur Geschichte der Menschheit (FOTO)

Mainz (ots) -Acht Folgen, verteilt auf drei Abende: Vom 3. bis 5. Juni 2018 istdie Reihe "Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit"komplett in ZDFinfo zu sehen (Originaltitel: "Origins: The Journey ofHumankind"). Los geht es am Sonntag, 3. Juni 2018, von 20.15 bis22.30 Uhr, mit den drei Folgen "Der zündende Funke", "Kampf gegen denTod" und "Fluch des Krieges".Folge 1 beleuchtet ab 20.15 Uhr das Feuer als Ursprung derZivilisation: Es stärkte die Gemeinschaft, bot Schutz und schuf dieMöglichkeit, Nahrung zuzubereiten. Aber im Feuer schmiedete derMensch auch neue Waffen - und aus Stammesfehden wurden Kriege ganzerArmeen. Folge 2 zeigt ab 21.00 Uhr, wie die Menschheit seit Urzeitengegen den Tod kämpft. Eine wirksame Waffe dabei: die Medizin.Zunächst beruhte sie auf Heilkräutern und dem magischen WissenEinzelner. Heute nutzt die Medizin technologische Erfindungen, um mitHilfe der Genetik dem Tod die Stirn zu bieten. Folge 3 richtet ab21.45 Uhr den Blick auf den "Fluch des Krieges". Von Dschingis Khanstödlichen Reiterhorden bis zum Cyberkrieg - die Kriegstechnik wurdeim Laufe der Menschheitsgeschichte immer präziser und vernichtender.Am Montag, 4. Juni 2018, ab 20.15 Uhr, setzt ZDFinfo die Reihe"Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit" fort mit denFolgen "Aufbruch ins Ungewisse", "Das Wunder der Sprache" und "DieMacht des Geldes"."Aufbruch ins Ungewisse" zeigt, wie seit Menschengedenken dieSehnsucht nach dem Unbekannten Antriebsfeder war, neue Gebiete zuerschließen - vom Marianengraben, dem tiefsten Punkt des PazifischenOzeans, bis zum Meer der Ruhe auf der Mondoberfläche. Ab 21.00 Uhrrückt die Entwicklung der Kommunikation in den Vordergrund - voneinfachen Felszeichnungen bis zum digitalen Datenstrom inLichtgeschwindigkeit. Die Fähigkeit, sich in Sprache, Kunst und demgeschriebenen Wort auszudrücken, ermöglichte eine Entwicklung, dievon der Sehnsucht nach Verständnis und Austausch von Informationenvorangetrieben wurde. Daran anknüpfend geht es ab 21.45 Uhr um "DieMacht des Geldes" und den Einfluss der Währungen auf dieMenschheitsgeschichte.Zwei weitere Folgen von "Kinder des Feuers - Die Geschichte derMenschheit" sind am Dienstag, 5. Juni 2018, 20.15 Uhr und 21.00 Uhr,in ZDFinfo zu sehen. In "Motor des Fortschritts" wird deutlich, wiedie Menschen sich mit Ziegel und Mörtel eine eigene Umgebunggeschaffen haben. In "Immer schneller, immer weiter" geht es darum,wie der Mensch vom Hufeisen bis zum Flugzeug im Laufe der Geschichtefür jede Menge Transportrevolutionen gesorgt hat.Sechs Folgen der Reihe sendet ZDFinfo erneut in der Nacht vom 12.auf den 13. Juni 2018, von 1.15 bis 5.30 Uhr, vier Folgen sind amMittwoch, 4. Juli 2018, von 21.45 Uhr bis 0.45 Uhr, in ZDFinfo nocheinmal zu sehen.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kinderdesfeuersPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell