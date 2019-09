Kinder der Einheit - Same same but (still) different! McDonald's Deutschland veröffentlicht vierte Ausbildungsstudie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Die vierte McDonald's Ausbildungsstudie thematisiert dieErwartungen und Wünsche der 14 bis 25-jährigen jungen Menschen inDeutschland an ihre berufliche Zukunft. Auch 30 Jahre nach dem Fallder Berliner Mauer sieht die junge Generation nach wie vor großeUnterschiede bei den beruflichen Chancen in den neuen und altenBundesländern.Wahlverhalten, Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft - es gibtviele Faktoren, an denen sich zeigt, dass es fast 30 Jahre nach derWiedervereinigung der beiden deutschen Staaten immer noch erheblicheDifferenzen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland gibt. Einähnliches Bild zeichnet sich nun auch bei der Nachfolgegeneration ab,die die Teilung Deutschlands nur aus Schulbüchern oder Erzählungenkennt. Das spiegeln die Ergebnisse der vierten McDonald'sAusbildungsstudie wieder, die das Institut für Demoskopie Allensbach(IfD) im Auftrag von McDonald's Deutschland durchgeführt hat.Berufliche Perspektive schlägt HeimatgefühleInsgesamt erscheint Westdeutschland für die große Mehrheit von 87Prozent der Befragten als attraktiver Arbeits- und Ausbildungsort.Dabei unterscheidet sich die Einschätzung zwischen Jugendlichen inOst und West kaum. Anders sieht es in der Bewertung des Ostens aus.So finden immerhin noch 64 Prozent der ostdeutschen jungenErwachsenen, dass ihre Region zum Arbeiten oder für eine Ausbildungein attraktiver Standort sein kann, aber nur knapp ein Drittel derwestdeutschen Befragten teilt diese Meinung. Die hohe AttraktivitätWestdeutschlands gründet sich vor allem auf dem Eindruck guterVerdienstmöglichkeiten, einem großen Angebot an Arbeitsplätzen sowieeiner vermuteten, hohen Lebensqualität. Ostdeutschland hingegenüberzeugt wegen des verfügbaren Wohnraums sowie des guten Angebots anKinderbetreuungsmöglichkeiten. Auch die besseren beruflichenZukunftschancen sehen die jungen Menschen mehrheitlich im westlichenTeil des Landes. Lediglich 2 Prozent der Ostdeutschen sehen hier ihreRegion im Vorteil. Das eher verhaltene Urteil der jungen Ostdeutschenüber die beruflichen Perspektiven in ihrer Region steht in deutlichemKontrast zu ihrem Wunsch, am liebsten in der Heimatregion wohnen zubleiben. Denn obwohl knapp 60 Prozent gerne in ihrer Region bleibenwürden, sind immerhin 45 Prozent aufgrund der besserenwirtschaftlichen Perspektive im Westen bereit dorthin umzuziehen.Umgekehrt kommt nur für 21 Prozent der Westdeutschen ein Umzug in denOsten der Republik in Frage."Die Ergebnisse der Studie sind kein gutes Signal", so HolgerBeeck, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland. "Sie zeigen,dass das negative Bild des perspektivlosen Ostens weiterhin in denKöpfen der jungen Menschen existiert - und das unabhängig davon, wosie aufgewachsen sind. Offenkundig hat der Osten auch 30 Jahre nachder Wiedervereinigung immer noch ein Imageproblem. Hier sind Politikund Wirtschaft gefragt, ihren Beitrag zu leisten, um nicht nurgleichartige Lebensverhältnisse in allen Regionen herzustellensondern auch die Vorteile des Standorts Ost noch deutlicherherauszustellen. Es muss möglich sein, dass man überall inDeutschland seine beruflichen Wünsche und Lebensträume gleich gutverwirklichen kann", fordert Beeck weiter.Sorgen vor Klimawandel vs. Angst vor dem IslamWährend die Sicht auf die wirtschaftliche Attraktivität derRegionen bei Jugendlichen in Ost und West sehr ähnlich ist, gibt esbei dem, was ihnen gesellschaftlich die größten Sorgen bereitet,einige bemerkenswerte Unterschiede. So machen sich junge Westdeutschemehr Sorgen über den Klimawandel, bezahlbaren Wohnraum und darüber,dass die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland zunimmt. Umgekehrtsorgen sich die unter 25-jährigen Ostdeutschen weitüberdurchschnittlich darum, dass der Islam in Deutschland an Einflussgewinnt, dass Deutschland in einen Krieg hineingezogen werden könnteund dass Gewalt und Kriminalität zunehmen. Zudem ist ihr Misstrauengegenüber dem Staat und seinen Institutionen etwas stärker ausgeprägtals im Westen. Noch weniger als die junge westdeutsche Generationvertrauen die jungen Ostdeutschen darauf, dass die Politik dieInteressen ihrer Generation ausreichend berücksichtigt."Hier können wir als Arbeitgeber ansetzen und den Jugendlichendort Zukunftschancen und berufliche Perspektiven bieten, wo sie undihre Familien leben. Dabei gilt es heute noch konkreter zu zeigen,was eine gute Ausbildung ausmacht - egal ob in Ost oder West, obbetrieblich oder akademisch", betont Sandra Mühlhause,Personalvorstand von McDonald's Deutschland.Beziehungsstatus bei der Berufswahl: Es ist kompliziertDass Unternehmen in Zeiten des demografischen Wandels mehr tunmüssen, um die Jugendlichen von der Attraktivität einer Ausbildung zuüberzeugen, ist unbestritten. Hinzu kommt die Vielzahl an Optionen,die der jungen Generation heute beim Übergang von der Schule in eineAusbildung zur Auswahl stehen. Denn trotz unterschiedlicherBewertungen ihrer beruflichen Perspektiven und Sorgen eint die ost-und westdeutschen Jugendlichen ihre Wahrnehmung, dass dieser Prozesszunehmend komplizierter wird. So finden es 44 Prozent der unter25-Jährigen aufgrund der Fülle an Möglichkeiten heute schwieriger alsfrüher, Entscheidungen über die berufliche Zukunft zu treffen. Dabeiverstetigt sich der Trend, dass eine akademische Ausbildung für dieMehrzahl der jungen Generation an Attraktivität gewinnt. Mit Blickauf die regionalen Unterschiede zeigt sich jedoch ein differenziertesBild. Während unter westdeutschen Schülern ein Studium signifikantbeliebter ist, ziehen ihre ostdeutschen Altersgenossen zu gleichenTeilen eine akademische oder eine praxisbezogene Ausbildung inErwägung und interessieren sich auch verstärkt für ein dualesStudium.Download-Link zur McDonald's Ausbildungsstudie 2019:http://ots.de/YbFgAC