Kinder-Depot.de: Fondssparen für Minderjährige / - Aktion bis zum 31.12.2017

Köln (ots) - Eltern und Großeltern können für ihre minderjährigenKinder und Enkelkinder noch bis zum 31.12.2017 ein kostenlosesKinder-Depot mit 100% Rabatt auf das sonst übliche Agio von 5% beiAktienfonds sichern. Hier können über den Fondsdiscounter InveXtra AGbis zu 7.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag geordert werden. Bei einerAnlage von 10.000 Euro hat man so schon 500 Euro gleich am ersten Taggespart. Kinder-Depot.de bietet damit das kostengünstigste undumfangreichste Kinder-Depot für Fondssparpläne in Deutschland. Unddas Gute dabei, fast alle Fonds lassen sich bereits ab 10 Euromonatlich besparen - ideal für kleine Sparpläne zur Finanzierung derspäteren Ausbildung, dem Führerschein oder der ersten eigenenWohnung."Bei kleineren Anlagebeträgen für Kinder ist es wichtig, dass keinDepotführungsentgelt erhoben wird, das die Rendite schmälert. Dennwenn man 10 Euro im Monat für die spätere Ausbildung anspart, würdeeine Depotgebühr von 39 Euro im Jahr bereits über ein Drittel desjährlichen Anlagebetrages auffressen, das Sparen würde so keinen Sinnmachen. Deswegen bieten wir ein Kinder-Depot an, wo auf dasDepotführungsentgelt und den üblichen Ausgabeaufschlag verzichtetwird.", so Raimund Tittes, Vorstand des Fondsdiscounters InveXtra AG.Das Depot bleibt gebührenfrei bis zur Volljährigkeit.Ein solches Kinderdepot macht durchaus Sinn. Denn mit einemSparplan von 100 Euro im Monat können Eltern oder Großeltern für ihreKinder bzw. Enkelkinder über 18 Jahre insgesamt 46.888 Euro ansparen,bei einer angenommenen Rendite von 8% p.a., da keine unnötigenGebühren die Rendite schmälern.Sofern die Eltern oder Großeltern schon immer an eine solcheAnlage für die eigenen Zöglinge gedacht haben, so sollten sieüberlegen, sich ein solches kostenloses Kinder-Depot noch bis zum31.12.2017 zu sichern.Mehr Informationen gibt es unter ...http://www.kinder-depot.de