Kumhausen (ots) -Anmoderationsvorschlag:Essen ist eigentlich so was Wunderbares - man denke nur mal an alldie Foodies und Kochsendungen... Aber wer Kinder hat, weiß auch, dassEssen ein ganz schönes Problem werden kann. Nämlich immer dann, wennes darum geht, dem Nachwuchs Gemüse und ähnlich unbeliebteLebensmittel näherzubringen. Dabei geht es vielleicht manchmal nurdarum, den Kleinen das Thema kindgerecht zu vermitteln - ein neuesKochbuch will jetzt dabei helfen: "Manege frei für kleine Köche -Superhelden essen clever" heißt es und mit dabei sind lustigeGeschichten von verrückten Gemüsehelden wie Finocchio Fenchel undKira Karotte. Mehr darüber jetzt von meiner Kollegin Jessica Martin.Sprecherin: Die Idee hinter dem Buch: Die Kinder sollen möglichststark in die Vorbereitung eingebunden werden, dann gehen sie offenerauf unbekanntes Essen zu. Diese Erfahrung hat auch Eishockey-LegendeGerd Truntschka in seiner Familie gemacht.O-Ton 1 (Gerd Truntschka, 17 Sek.): "Wir sind hingegangen undhaben für die Kinder im Garten selber angebaut, haben die mithelfenlassen, haben die in der Küche mitarbeiten lassen und da ist miraufgefallen, dass, wenn sie da aktiv dabei sind, dann sind sie auchviel eher bereit, auch mal Obst und Gemüse zu essen, als wenn sie imEndeffekt überhaupt keinen Bezug dazu haben."Sprecherin: Und weil das mit seinen Enkeln, Neffen und Nichten sowunderbar geklappt hat, gibt es jetzt das Kinder-Kochbuch "Manegefrei für kleine Köche - Superhelden essen clever". Es besteht auseinem ausführlichen Wissensteil für Kinder...O-Ton 2 (Gerd Truntschka, 9 Sek.): "Es ist sehr einfach und klarerklärt, für was eben die gesunden Lebensmittel stehen, für was dieMineralien, die Spurenelemente, was die für eine Wirkung haben."Sprecherin: ... und einem bunten Rezeptteil, mit vielen originellenund vor allem gesunden Ideen für Kinder. Die Rezepte hat Star-KochHolger Stromberg beigesteuert. Er hat nämlich nicht nur für dieFußball-Nationalmannschaft gekocht, er sondern betreibt auch einenSchul-Catering-Service in München. Ihm liegt gesunde Ernährung fürKinder sehr am Herzen, natürlich auch, was seinen eigenensechsjährigen Sohn betrifft.O-Ton 3 (Holger Stromberg, 25 Sek.): "Na klar isst mein Sohn auchmal ein Überraschungsei. Aber wir sprechen darüber. Wir sprechengenauso darüber, warum man Broccoli essen sollte. Meine Frau bremstmich da schon immer ein bisschen, weil sie sagt: ja, jetzt ist auchgut! Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass dieErnährung eben die zweitwichtigste Energiequelle ist, die wirMenschen haben. Und wenn man das von Kindheitsbeinen auf versteht,dann wird einen das das Leben lang beschützen."Sprecherin: Deshalb ist es ihm ein Anliegen, den Kindern die -teilweise genetisch veranlagte - Scheu vor Gemüse zu nehmen. Und dareichen gute Ratschläge einfach nicht aus.O-Ton 4 (Holger Stromberg, 14 Sek.): "Auch wenn man Kindern dannvielleicht sagt "Iss doch mal Gemüse! Das ist so gesund!" das kommtüberhaupt nicht an, weil die Kinder sind in der Regel bumperlgesund.Denen geht es wunderbar. Die gucken dann die Eltern an und denkensich so 'Ja, dann iss doch du's, weil ich brauch's ja nicht!'"Sprecherin: Kinder brauchen in puncto gesunde Ernährung also guteVorbilder, kreative Rezepte und vor allem die Möglichkeit, ordentlichmitzumischen. Dann lassen sich auch echte Gemüsemuffel überzeugen.Abmoderationsvorschlag:Sie kennen auch den ein oder anderen Gemüsemuffel, den Sie mitFenchel-Smoothie, selbstgemachtem Ketchup oder Pastinaken-Puffer ausder Reserve und in die Küche locken wollen? Das Kochbuch von GerdTruntschka mit Rezepten von Holger Stromberg und einem umfassendenElternratgeber von Experten wie Jesper Juul und Anna Funck gibt es absofort (14. Oktober) im Handel. Übrigens: Der komplette Verkaufspreisdes Buchs geht als Spende an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" -mehr Infos dazu gibt's im Internet unter lavita.de!Pressekontakt:LaVita GmbHDaniela StewensZiegelfeldstraße 1084036 Kumhausen0871 / 972 17 74daniela.stewens@lavita.dewww.lavita.deOriginal-Content von: LaVita GmbH, übermittelt durch news aktuell