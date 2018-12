Berlin (ots) - Weihnachten fällt (wahrscheinlich) ins Wasser. Einenasskalte und feuchte Witterung wird vorhergesagt. Bleibt die Frage:Was anstellen mit den übermütigen, unausgelasteten Kindern beimehrtägigen Regenwetter? "Trotzdem oder gerade weil die Kinder denganzen Tag in der Wärme vor dem Baum - oder dem Videospiel - sitzenund fleißig Weihnachtsplätzchen futtern, ist es wichtig mit ihnenraus an die frische Luft, in die Natur zu gehen - selbst bei dreiGrad und Nieselregen", so Sabine Krüger, Leiterin des Kinder- undJugendprogrammes beim WWF Deutschland."Das Feiertagsprogramm kann schnell zum Feiertagskoller führen unddie Kinder - und somit auch die Erwachsenen - stressen. Ein Ausgleichist dann wichtig. Er hilft Bewegungsdrang und Energie abzubauen, diesich sonst im schlimmsten Fall in Aggression oder schlechter Launeentlädt. Bestens geeignet sind hierfür Wald oder Stadtpark." VieleStudien zeigen laut WWF-Frau Krüger, dass der Aufenthalt in der NaturStress abbauen und die körperliche wie geistige Gesundheit undAusgeglichenheit fördern. So werde das hierzulande neue Phänomen des"Waldbadens" in asiatischen Ländern bereits seit vielen Jahren vonÄrzten medizinisch empfohlen - und das nicht nur für Kinder, sondernauch für Stress geplagte Erwachsene. "Nichts ist schöner undentspannender, als erst bei nasskaltem Wetter draußen gemeinsam zutoben und dann später im warmen Wohnzimmer einen Kakao zu schlürfen."Outdoor-Aktivitäten, egal bei welchem Wetter, beugen zudem VitaminD-Mangel vor und nicht zuletzt brauchen Kinder den Bezug zur Naturund der Welt dort draußen. Dafür eignet sich laut Krüger vor allemdie Zeit rund um die Feiertage, wenn der Schul- und Alltagsstress dieZeitplanung nicht dominieren. "Ein Sprung in die matschigeRegenpfütze kann kein Videospiel der Welt bieten. Es geht auch darumNaturphänomene kennenzulernen. Dazu gehören auch matschige Wiesenoder schlammige Waldböden. Solche Erlebnisse bringen uns die Naturnäher. Eine Erfahrung die für Kinder sehr wichtig ist", erklärtKrüger. Nur was Kinder kennen und lieben lernen, sind sie auch bereitzu schützen. Und die Umwelt braucht viele schützende Hände, um einegute Lebensgrundlage für uns zu erhalten.WWF Junior-Tipps:- Vögel füttern im Winter:https://www.wwf-junior.de/natur/voegel-fuettern-ja-klar/ -Waldabenteuer mit Freunden erleben:https://www.wwf-junior.de/natur/wald-abenteuer/ - Einen Naturplatzfinden:https://www.wwf-junior.de/natur/finde-deinen-platz-in-der-natur/ -Tierspurensuche im Winter: https://www.wwf-junior.de/tiere/war-das-eine-katze-geh-doch-mal-auf-spurensuche/Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureRoland GramlingTelefon: 030 311 777 425E-Mail: Roland.Gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell