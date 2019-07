Kind in Wien stürzt aus dem Fenster - wie können solche Unfälle vermieden werden?

--------------------------------------------------------------Sicher im Alltag - DSHhttp://ots.de/ehISuX--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Gestern ist in Wien ein Kleinkind aus dem viertenStockwerk eines Wohnhauses gestürzt. Dabei hat es sich tödlicheVerletzungen zugezogen. Noch sind die Umstände nicht geklärt, dochein häufiger Grund für Fenster- und Balkonstürze sind Fenster undTüren, die an heißen Sommertagen zum Lüften oft stundenlang weitoffenstehen. Fenster und Balkontüren sollten möglichst nur zum kurzenStoßlüften geöffnet und bald wieder geschlossen oder in Kippstellunggebracht werden, rät deshalb die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH),Hamburg. Außerdem müssen Eltern ihre Jüngsten immer im Auge behalten.Weitere DSH-Tipps gegen Fenster- und Balkonstürze:- Haken, Ketten oder Riegel sichern Fenster und Balkontüren so, dasskleine Kinder sie nicht öffnen können. Eine Alternative sindabschließbare Tür- und Fenstergriffe ("Oliven"). Ein zusätzlicherSchutz für Balkontüren sind Türschutzgitter.- Schon kleine Kinder können Stühle oder Tische ans Fenster schiebenund darauf hochklettern. Deshalb gehören leicht bewegbare Möbelnicht in Fensternähe.- Auch Kinder, die auf dem Balkon spielen, brauchen eine Aufsicht.- Balkonverkleidungen sollten aus Längslatten bestehen. An Querlattenkönnen Kinder hochklettern.- Blumenkästen können auch an der Innenseite der Balkonbrüstunghängen. Sie sind dann eine effektive und gleichzeitig hübscheKletter-Barriere.- Blumenkübel, Gartenmöbel und Getränkekisten auf dem Balkon solltenan die Wand geschoben werden. Stehen sie an der Brüstung, könnenKinder darauf klettern und in die Tiefe stürzen.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 5,9 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell