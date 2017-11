Köln (ots) - Sie sind aus den Schlagzeilen und von den rotenTeppichen nicht mehr wegzudenken: Mirja du Mont, Caroline Beil,Verona Pooth, Anne-Sophie Briest, Patricia Kelly und Ute Lemper.Jetzt zeigen sie sich so privat, nah und ungeschminkt wie nie zuvor.Denn VOX durfte die Promi-Mamas für die 2. Staffel derPersonality-Doku "6 Mütter" in ihrem ganz privaten Alltag mit ihrenengsten Familienmitgliedern begleiten. "Das ist ja das Spannendstefür den Zuschauer: Man erlebt Frauen in Situationen, in denen sie zu100 Prozent sie selbst sind. Das ist eine Authentizität, die mansonst in dieser Form im Fernsehen nicht erlebt", so Caroline Beilüber ihre Teilnahme an der Doku-Reihe, die VOX ab 5.12. immerdienstags um 20:15 Uhr in drei Doppelfolgen zeigt. Das Besonderedabei: Die Ausschnitte aus ihrem Alltag sehen sich die Promi-Damenbei einem Treffen gemeinsam an und tauschen sich über ihreErziehungsmethoden aus. "Ich habe mir vorgenommen, von jedereinzelnen Mutter, die ich kennengelernt habe, ein Fazit oder einenMerksatz mitzunehmen. Nach jeder Episode habe ich mir überlegt, wasdiese Story mir geben kann. Von Caroline Beil haben wir alle z.B.mitgenommen, dass wir noch mal ein Baby machen wollen", scherztAnne-Sophie Briest. Und Gastgeberin Ute Lemper ergänzt: "Bei '6Mütter' blickt man hinter den Vorhang, was wunderbar ist. Ich habe zuallen Müttern so viele Fragen gehabt und konnte diese auch stellen.""6 Mütter" (Ab 5.12., drei Doppelfolgen, dienstags um 20:15 Uhr)Sie haben zusammen 14 Kinder im Alter von fünf Monaten bis 23Jahren und lassen die Zuschauer zum ersten Mal an ihrem Leben alsMutter teilhaben:Wie ist es, mit 50 Jahren noch einmal Mutter zu werden? -Moderatorin Caroline Beil ist im Juni zum zweiten Mal Mama geworden.VOX war hautnah in der Schwangerschaft und auch im Krankenhaus vorund nach dem Kaiserschnitt dabei. Wie gestalten die frischgebackenenEltern ihren neuen Alltag?Welcher Erziehungsstil ist der richtige? - Werbeikone Verona Poothkennen die Zuschauer perfekt gestylt. Bei "6 Mütter" zeigt sie sichungeschminkt und spricht über ihre Erziehungsansprüche: Wie viel mussman als Mutter machen, wo kann man locker lassen, wie sehr hat manalles im Griff?Was tun, wenn die Kinder Karriereambitionen haben? - SängerinPatricia Kelly beschäftigen zwei große Themen bei "6 Mütter": ihreigenes Comeback mit der "Kelly Family" sowie Ignatius, einer ihrerSöhne, der das "Kelly"-Gen geerbt hat und nun auch ins Rampenlichtwill.Vor welchen Herausforderungen stehen Mütter nach einer Trennung? -Bei Moderatorin Mirja du Mont steht alles auf Neuanfang nach derTrennung von Sky du Mont. VOX begleitet sie bei ihrem Umzug in ihreneue Wohnung, bei ihren Jobs und wie sie ihr neues Leben in den Griffbekommen möchte.Wenn der Nachwuchs schon Karriere macht! - Bei deralleinerziehenden Schauspielerin und Unternehmerin Anne-Sophie Briestdreht sich in ihrem Alltag alles um Tochter Faye, die YouTube-Starund Schauspielerin ist. Wie viel Leistung muss der Nachwuchserbringen? Und wie lässt sich alles mit der Schule in Einklangbringen? Produziert wird "6 Mütter" von Endemol Shine Germany."Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders" (Ab 5.12., drei Folgen,dienstags um 22:15 Uhr)Und nicht nur bei "6 Mütter" kann der Zuschauer Müttern und ihrenFamilien bei der Erziehung ihrer Kinder über die Schulter schauen -auch die Doku-Reihe "Richtig (v)erzogen - Wir erziehen anders", dieVOX direkt im Anschluss jeweils um 22:15 Uhr ausstrahlt, zeigtspannende und vor allem außergewöhnliche Erziehungsansätze. Ob einejüdische Familie mit strengem Glauben, eine überzeugteHomeschooler-Großfamilie, eine Aussteigerfamilie oder eine reicheFamilie mit Jet-Set-Leben - pro Folge werden drei Elternpaareporträtiert, die aus tiefster Überzeugung nur das Beste für ihreKinder wollen und so ihr Leben und ihren Alltag gestalten. Produziertwird die Doku-Reihe von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbHsowie von der 99pro media GmbH.Pressekontakt:VOX KommunikationKatrin Bechtoldtkatrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deT: +49 221 456-74404Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell