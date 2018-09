'Kind+Jugend' startet - Sicherheit und Digitalisierung im Fokus

KÖLN (dpa-AFX) - Mit Neuheiten rund um Kinderwagen, Möbel, Autositze und Spielwaren geht die "Kind+Jugend" am Donnerstag an den Start.



In Köln zeigen rund 1250 Unternehmen aus 53 Ländern ihre Neuheiten - ein neuer Rekord für die weltgrößte Messe für Baby- und Kinderausstattung.

Die Ausgaben für Kinder steigen immer mehr: Für die Kleinsten bis drei Jahre kletterten sie um zwei Prozent auf gut 2,5 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Spielwaren (BVS) im Vorfeld der Messe mitteilte. Ausgaben für Kinder bis 14 Jahre mit eingerechnet, auch etwa für Möbel und Bekleidung, wuchs der Markt 2017 laut Bundesverband der Deutschen Kinderausstattungs-Hersteller sogar auf 7,3 Milliarden Euro.

Sicherheit wird nach Branchenangaben großgeschrieben. Auch die Digitalisierung halte zunehmend Einzug im Baby- und Kinderzimmer. Die "Kind+Jugend" dauert bis Sonntag./wa/DP/tos