Kin and Carta: Nach so langer Zeit …

Kin and Carta, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 07:28 Uhr) mit 94,6 GBP mehr oder weniger gleich (0 Prozent).

Die Aussichten für Kin and Carta haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Kin and Carta-RSI ist mit einer Ausprägung von 31,82 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 54,04, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kin and Carta-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kin and Carta aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 135 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (94,6 GBP) ausgehend um 42,71 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Kin and Carta von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Kin and Carta von 94,6 GBP ist mit -3,69 Prozent Entfernung vom GD200 (98,22 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 96,36 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kin and Carta-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.