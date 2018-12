Kin and Carta: Wie jetzt?

Der Kin and Carta-Schlusskurs wurde am 11.12.2018 mit 101 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kin and Carta auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Kin and Carta-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Kin and Carta mit einer Rendite von 32,67 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die "Technology Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,84 Prozent. Auch hier liegt Kin and Carta mit 31,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kin and Carta aktuell 1,9. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Technology Services". Kin and Carta bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.