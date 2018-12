Kin and Carta: Ist das eine Gewinn-Chance?

Für die Aktie Kin and Carta aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wurde im Schlusshandel am 29.11.2018 ein Kurs von 106 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Kin and Carta entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kin and Carta-Aktie hat einen Wert von 31,95. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (33,76). Wie auch beim RSI7 ist Kin and Carta auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,76). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Kin and Carta.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Kin and Carta weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Technology Services") von 2,76 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,86 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kin and Carta wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Kin and Carta liegt im Mittel wiederum bei 135 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 106 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 27,36 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kin and Carta insgesamt die Einschätzung "Buy".