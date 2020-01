Kimberly-Clark: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

An der Börse New York notiert die Aktie Kimberly-Clark am 11.01.2020, 00:05 Uhr, mit dem Kurs von 140.24 USD. Die Aktie der Kimberly-Clark wird dem Segment "Haushaltsprodukte" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kimberly-Clark-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 135,83 USD mit dem aktuellen Kurs (139,46 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (135,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,84 Prozent), somit erhält die Kimberly-Clark-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Kimberly-Clark 3 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Kimberly-Clark-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 139,46 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -3,32 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 134,83 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Kimberly-Clark nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 0,16 Prozentpunkte (3 % gegenüber 3,16 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".