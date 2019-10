Pool: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Per 20.10.2019, 17:32 Uhr wird für die Aktie Pool am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 208 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Händler".

Die Aussichten für Pool haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Pool-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (194 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -10,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 217,46 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Pool eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pool konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Pool auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die Pool ist mit einem Kurs von 217,46 USD inzwischen +9,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +21,71 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.