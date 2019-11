Kimberly-Clark: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Am 22.11.2019, 04:36 Uhr notiert die Aktie Kimberly-Clark an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 133.38 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Unser Analystenteam hat Kimberly-Clark auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Kimberly-Clark hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,13 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.17%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,04 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kimberly-Clark wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kimberly-Clark aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Kimberly-Clark liegt im Mittel wiederum bei 134,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 134,6 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,32 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kimberly-Clark insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kimberly-Clark damit 17,18 Prozent über dem Durchschnitt (5,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 11,79 Prozent. Kimberly-Clark liegt aktuell 10,44 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".