Kimberly-Clark: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Kimberly-Clark stehen per 08.03.2020, 22:14 Uhr 146.39 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Kimberly-Clark zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Kimberly-Clark haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kimberly-Clark mit einer Rendite von 24,78 Prozent mehr als 20 Prozent darüber. Die "Haushaltsprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,28 Prozent. Auch hier liegt Kimberly-Clark mit 13,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kimberly-Clark-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kimberly-Clark vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 136,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (146,46 USD) ausgehend um -6,69 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Kimberly-Clark von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,59 liegt Kimberly-Clark unter dem Branchendurchschnitt (34 Prozent). Die Branche "Haushaltsprodukte" weist einen Wert von 32,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.