Kimberly-Clark Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Kimberly-clark-Kurs wird am 28.03.2022, 02:44 Uhr an der Heimatbörse New York mit 120.28 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Unsere Analysten haben Kimberly-clark nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kimberly-clark mit einem Wert von 19,2 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushaltsprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,54 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Kimberly-clark ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kimberly-clark-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,78, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,04, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Derzeit schüttet Kimberly-clark niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 1740,6 Prozentpunkte (3,84 % gegenüber 1744,45 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

