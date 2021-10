Kimberly-Clark Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Für die Aktie Kimberly-clark aus dem Segment "Haushaltsprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 22.10.2021, 23:21 Uhr, ein Kurs von 131.28 USD geführt.

Unsere Analysten haben Kimberly-clark nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,44 Prozent und liegt damit 0,46 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 2,98). Die Kimberly-clark-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kimberly-clark. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 59,88 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kimberly-clark momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Kimberly-clark weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,35), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Kimberly-clark wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Kimberly-clark erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kimberly-clark vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (143,88 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 9,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 131,28 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Kimberly-clark erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.