Kimberly-Clark Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Per 09.11.2021, 20:29 Uhr wird für die Aktie Kimberly-clark am Heimatmarkt New York der Kurs von 133.19 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Wie Kimberly-clark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kimberly-clark damit 23,54 Prozent unter dem Durchschnitt (12,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 15,93 Prozent. Kimberly-clark liegt aktuell 27,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Kimberly-clark beläuft sich mittlerweile auf 133,88 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 132,54 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 133,98 USD. Somit ist die Aktie mit -1,07 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Kimberly-clark nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 0,47 Prozentpunkte (3,44 % gegenüber 2,97 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".