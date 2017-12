Kimberly-Clark Aktie: Durchwachsene Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Kimberly hat für die ersten 9 Monate eher durchwachsene Zahlen präsentiert. Während der Umsatz auf dem Vorjahresniveau von rund 13,7 Mrd $ geblieben ist, konnte der Gewinn etwas zulegen. Unterm Strich konnte das Ergebnis um 1,8% auf 4,66 $ pro Aktie gesteigert werden. Die Umstrukturierung zeigt Wirkung. Kimberly hat sich von seinen unprofitableren Geschäftsbereichen getrennt und die Produktion effizienter gestaltet. Zudem hat der Konzern seinen strategischen Fokus verändert. Zukünftig möchte sich Kimberly stärker auf den demografischen Wandel konzentrieren.

Kimberly möchte auch mit weiteren Pflegeprodukten in Asien punkten

Im Vordergrund stehen dabei Windeln für Erwachsene. Hier ist Kimberly unbestrittener Weltmarktführer. Anders als bei anderen Hygieneartikeln bietet der Markt aus vielen Gründen noch attraktive Wachstumspotenziale. Windeln für Erwachsene waren lange Zeit ein gesellschaftliches Tabuthema, das sich erstjetzt schrittweise auflockert. Zudem wird die Weltbevölkerung immer älter.

Gerade in Europa, Japan und den USA entstehen so Marktpotenziale im Milliardenbereich. Dabei möchte Kimberly seine Wachstumsstrategie aber nicht nur auf Windeln für Erwachsene beschränken, sondern auch mit weiteren Pflegeprodukten in Asien punkten. Durch den zunehmenden Wohlstand steigt hier das Bedürfnis nach Sauberkeit und Hygiene. Diesen strukturellen Trend möchte Kimberly nutzen, um seine Markenprodukte in den aufstrebenden Märkten zu platzieren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.