Kimberly-Clark Aktie: Da kann man nur noch staunen

An der Heimatbörse New York notiert Kimberly-clark per 23.11.2021, 10:57 Uhr bei 135.44 USD. Kimberly-clark zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Kimberly-clark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kimberly-clark erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 16,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -18,99 Prozent im Branchenvergleich für Kimberly-clark bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,24 Prozent im letzten Jahr. Kimberly-clark lag 15,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Kimberly-clark nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 0,46 Prozentpunkte (3,43 % gegenüber 2,97 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kimberly-clark-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Kimberly-clark-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 134,88 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (135,44 USD) ausgehend um -0,42 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Kimberly-clark von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

