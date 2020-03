Kimberly-Clark: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Für die Aktie Kimberly-Clark stehen per 18.03.2020, 12:00 Uhr 143.91 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Kimberly-Clark zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Kimberly-Clark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Kimberly-Clark damit 19,47 Prozent über dem Durchschnitt (6,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 11,07 Prozent. Kimberly-Clark liegt aktuell 14,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kimberly-Clark-Aktie ein Durchschnitt von 137,83 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 144,07 USD (+4,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (141,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,62 Prozent Abweichung). Die Kimberly-Clark-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Kimberly-Clark erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Kimberly-Clark-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kimberly-Clark vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 136,67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -5,14 Prozent erzielen, da sie derzeit 144,07 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".