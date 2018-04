Hamburg (ots) -In der aktuellen Ausgabe der BARBARA (ab sofort im Handelerhältlich) dreht sich alles um Vierbeiner. Deshalb spricht BarbaraSchöneberger im Interview mit Popsängerin Kim Wilde auch überHaustiere. Wilde ist seit ihrer Kindheit ein Hundemensch: "Hundezeigen dir, wie Liebe sein sollte. Jeden Tag erinnern sie dich daran,wie du vielleicht auch deinen Partner lieben solltest." Die Sängerinlebt mit ihrem Ehemann in einer ausgebauten Scheune in der Nähe vonLondon, hat einen Garten und zwei Hunde. Für diese Idylle nimmt sieauch Opfer in Kauf: "Die Kack-Jobs waren immer für mich reserviert.Das wird auch mit dem neuen Hund nicht anders sein. Dann habe ich denDoppel-Kack-Job, mit irgendwelchen Tüten im Garten herumzulaufen undScheiße einzusammeln."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell