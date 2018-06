Kim Scott, Dominic Price, Troy Magennis halten die Eröffnungsrede zur AGILE2018 Conference

Größtes internationales Treffen der Agilisten vom 6. bis 10.August in San Diego, KalifornienPortland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance(https://www.agilealliance.org/) gab heute die Hauptredner fürAGILE2018 (https://www.agilealliance.org/agile2018/), das größtejährliche Treffen der Agile-Fachwelt, bekannt. Die Konferenz ist diewichtigste internationale Veranstaltung zur Förderung derAgile-Softwareentwicklung und widmet sich der Förderung vonAgile-Prinzipien und Praktiken - sie bietet gleichzeitig einen Ort,an dem Menschen und Ideen gedeihen können.Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung(https://www.agilealliance.org/agile2018/) bietet Vorträge von KimScott (Autor des NYT- und WSJ-Bestsellers Radical Candor: Be aKickass Boss Without Losing Your Humanity), Dominic Price (Leiter F&Eund Arbeitsfuturist, Atlassian) und Troy Magennis (Präsident, FocusedObjective LLC).AGILE2018 (https://www.agilealliance.org/agile2018/) bringt dieEnergie und Leidenschaft der Global Agile Community nach San Diego,Kalifornien. Die Veranstaltung findet im Marriott Marquis Hoteldirekt am Wasser statt. Dies ist ein Weltklasse-Standort für eineWeltklasse-Veranstaltung und die allererste globale Konferenz derAgile Alliance an der Westküste. Die North American Agile Conferenceist die führende internationale, nicht-gewerbliche Konferenz überagile Methoden in der Softwareentwicklung. In ihrem siebzehnten Jahrwird die Veranstaltung den Entwicklungsstand von Agile untersuchenund das Wissen über Agile vertiefen. Sie erkundet dabei immerausgefeiltere Wege zur Steigerung des Unternehmenswertes und derEffizienz. Die Teilnehmer werden Teil einer leidenschaftlichenCommunity, die sich dafür einsetzt, die Softwareindustrieproduktiver, humaner und nachhaltiger zu gestalten."Ich freue mich sehr, dass es Kim, Dominic und Troy sind, die dieHauptreden beim wichtigsten Ereignis des Jahres für dieAgile-Fachwelt halten werden", sagte Brian Button, AGILE2018(https://www.agilealliance.org/agile2018/) Konferenzleiter. "Mit 279anregenden, aufschlussreichen und wissensbasierten Sitzungen bietetdiese Konferenz eine einmalige Gelegenheit, die neuesten Fertigkeitenund Techniken zu erlernen, die sofort angewendet werden können undfür Erfolgserlebnisse sorgen." Es ist eine einzigartige Möglichkeit,an der globalen Weiterentwicklung von Agile teilzunehmen. Dieatemberaubende Anzahl spannender Sitzungen und Gespräche wird Sieermutigen und motivieren, die Welt der Softwareentwicklung zuverbessern."Im Mittelpunkt jeder Agile Conference steht das Vernetzen undWeitergeben. Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern erkunden die ständigwachsende Toolbox, die Agile effektiv macht, indem sie dieGeschichten von 296 Sprechern kennenlernen, die unterschiedlicheStandpunkte und Perspektiven repräsentieren. Es gibt keineAlternativen zum persönlichen Kontakt, deshalb soll die Konferenz dasNetworking zwischen Teilnehmern, Referenten und Sponsoren verbessern.Die geknüpften Beziehungen, die erhaltene Unterstützung und dasgewonnene Wissen sorgen für eine bereichernde und langjährigeErfahrung, die sowohl den individuellen Erfolg als auch denFortschritt der gesamten Branche fördert. Bei den Konferenzen handeltes sich um offene, engagierte Veranstaltungen, die innovative Ideenauf der Basis realer, agiler Implementierungen fördern.Gruppenrabatte sind möglich.Besuchen Sie die Website der Agile Alliance(https://www.agilealliance.org/agile2018/), um weitere Informationenzu erhalten und sich für die Veranstaltung anzumelden.Informationen zur Agile AllianceDie Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist einegemeinnützige Organisation, die sich der Förderung der im AgileManifest festgelegten Konzepte zur Agile-Softwareentwicklungverschrieben hat. Mit beinahe 55.000 Mitgliedern und Abonnenten rundum den Globus wird die Agile Alliance von den Prinzipien derAgile-Methodologie und dem Mehrwert für Entwickler, Unternehmen undEndbenutzer getragen. Die Agile Alliance organisiert und unterstütztVeranstaltungen, um die weltweite Agile Community zusammenzubringen.Pressekontakt:Pam HughesMarketingleiter, Agile AllianceLogo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpgOriginal-Content von: Agile Alliance, übermittelt durch news aktuell