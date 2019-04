Kim Jong-un trifft Putin am Donnerstag

MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird am Donnerstag nach Russland reisen, um sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Das teilte der Kreml am Dienstag mit. Das mit Spannung erwartete Treffen soll demnach in Wladiwostok stattfinden.

Bisher war lediglich bestätigt worden, dass ein "baldiger" Gipfel von Putin und Kim geplant sei, welcher in der zweiten Aprilhälfte stattfinden sollte. Über ein mögliches Treffen von Putin mit Nordkoreas Machthaber war zuvor schon länger spekuliert worden. Bereits im Mai 2018 hatte Russland Kim eingeladen. Konkret waren die Pläne allerdings bisher nicht. Ende Februar hatte sich der nordkoreanische Machthaber bereits zum zweiten Mal mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Dieser Gipfel war allerdings ohne Ergebnis vorzeitig beendet worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur