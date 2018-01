Kim Jong-un droht USA mit Atomwaffen

PJöNGJANG (dts Nachrichtenagentur) - Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat den USA in seiner Neujahrsansprache mit Atomwaffen gedroht. Die gesamten Vereinigten Staaten lägen in Reichweite der nordkoreanischen Kernwaffen und auf seinem Schreibtisch stehe immer ein Atomknopf, sagte Kim laut übereinstimmenden Medienberichten in seiner Rede. "Das ist keine Drohung, sondern die Realität."

Allerdings werde man die Atomwaffen nur einsetzen, wenn die Sicherheit Nordkoreas bedroht werde. Der nordkoreanische Machthaber äußerte sich auch zu den Olympischen Winterspielen, die vom 9. bis 25. Februar 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang stattfinden sollen. Er sei bereit, eine Delegation nach Pyeongchang zu entsenden, sagte Kim in seiner Ansprache. "Beide Koreas können sich sofort treffen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur