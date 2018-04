Unterföhring (ots) - Eine runde Sache: Das Show-Finale von "TheBiggest Loser", moderiert von Christine Theiss und Matthias Killing,erreichte am Sonntagabend hervorragende 15,6 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-Jährigen - und damit den besten Wert der aktuellenStaffel. Insgesamt 2,56 Millionen Zuschauer verfolgten dasentscheidende Wiegen der vier Finalisten. Auch der Tagesmarktanteilvon SAT.1 kann sich sehen lassen: Er lag bei starken 10 Prozent (Z.14-49 J.).Ganz oben auf dem Siegertreppchen von "The Biggest Loser" 2018steht am Ende Saki (40) aus Nürnberg/Bayern: Der Bayer mitgriechischen Wurzeln verlor im Laufe des Wettkampfes unglaubliche94,5 Kilo und damit 49,84 Prozent seines Ursprungsgewichts von 189,6Kilo. "Ich hätte mich schon viel früher bei 'The Biggest Loser'bewerben sollen. Die Show hat mir ein neues Leben geschenkt! Unddafür danke ich den Coaches Christine Theiss, Ramin Abtin und MareikeSpaleck von Herzen", so der strahlende Gewinner von 50.000 Euro imAnschluss an die Show. Einen hervorragenden zweiten Platz belegtBenny (26) aus Bürstadt/Hessen mit einem Abnahmeergebnis von 65,8Kilo (-39,88 Prozent; Startgewicht: 165 Kilo). Insgesamt 70,8 Kilo(-39,46 Prozent; Startgewicht: 179,4 Kilo) konnte Christos (23) ausKetsch/Baden-Württemberg als Drittplatzierter der Waage abtrotzen.Shirin (34) aus Jena/Thüringen, die einzige weiblicheFinalteilnehmerin, landet mit einem Minus von 36,3 Kilo (38,37Prozent; Startgewicht: 94,6 Kilo) knapp auf dem vierten Rang.Eindrucksvoll auch das Abnahme-Ergebnis von Christian (32) ausObertshausen/Hessen: Er reduzierte unter Anleitung von Coach SophiaThiel sein Gewicht um 52,3 Kilo (38,54 Prozent; Startgewicht: 135,7Kilo) und sichert sich damit unter den Web-Kandidaten den erstenRang.2019 geht "The Biggest Loser" in eine neue Runde. ÜbergewichtigeMänner und Frauen können sich ab sofort auf www.the-biggest-loser.debewerben.Bildmaterial zum Finale von "The Biggest Loser" 2018 finden Siezum Download unter http://presse.sat1.de/TBL2018/downloadsBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 23.04.2018 (vorläufig gewichtet:22.04.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.deBildredaktion:Andrea PernpeintnerTelefon +49/89/9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comClarissa SchreinerTelefon +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell