"Killer oder Kuscheltier?" Katzen im Fokus von "planet e." im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Millionen Singvögel werden jedes Jahr von Katzen getötet. EinigeForscher sind sicher, dass Katzen den Bestand mancher Arten massivgefährden. Dem widersprechen Katzenexperten: Keine Vogelart wirddurch die Tiere ernsthaft bedroht. "Killer oder Kuscheltier?", fragt"planet e." am Sonntag, 30. September 2018, 16.30 Uhr, im ZDF.Die Diskussion um die Gefährdung mancher Vogelarten durch Katzenverweist auf einen grundlegenden Befund: Es gibt zu viele Katzen inDeutschland - vor allem zu viele heimatlose Streuner, die nachtaktiv,verwahrlost und nicht kastriert sind.Tierheime in Deutschland spüren die Folgen: Finden Tierfreundeeine verwahrloste Katzegeben sie diese häufig im Tierheim ab. Dieeinzige Möglichkeit, das Problem der streunenden Katzen zu lösen, istaus Sicht vieler Tierschützer eine Kastrationspflicht. Die StadtPaderborn hat diese bereits vor zehn Jahren für alle frei lebendenKatzen erlassen. Seitdem hat sich die Zahl der Streunerkatzen imStadtgebiet von bis zu 500 auf etwa 30 Tiere reduziert. Das Besonderean der Regelung: Jeder, der eine fremde Katze füttert, muss sich umderen Kastration kümmern. Die Verantwortlichen ziehen eine positiveBilanz. Das Paderborner Modell ist zum Vorbild für viele Kommunengeworden.Die vielen freilaufenden Katzen könnten ausgerechnet dieEuropäische Wildkatze gefährden, die in Deutschland unter Schutzsteht. Langsam erholt sich deren Bestand in deutschen Wäldern wieder,aber Experten befürchten, dass sich unkastrierte Hauskatzen mitWildkatzen paaren und so den Genpool der Wildkatze dauerhaftgefährden.