"Killed in Action - Deutschland im Krieg": Radio- und Podcastserie von NDR Info feiert Premiere

Hamburg (ots) - Start: Freitag, 30. August 2019Karfreitag 2010: Mehr als acht Stunden lang liefern sich inNordafghanistan Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf einGefecht mit Talibankämpfern. Drei deutsche Soldaten sterben, achtwerden verletzt. Bis heute ist es das wohl schwerste Gefecht in derGeschichte der Bundeswehr: der "Schwarze Karfreitag". Wenige Tagespäter spricht die Bundesregierung erstmals von Krieg, mehr als achtJahre nach Beginn des Afghanistaneinsatzes. Kämpfen und Töten,Verwundung und Sterben gehören nun zum Bild der Bundeswehr. In nurzwei Jahrzehnten hat sich die Bundeswehr grundlegend gewandelt: voneiner Verteidigungsarmee zur Einsatzarmee. Ausgehend vomKarfreitagsgefecht 2010 zeichnet die neue NDR Info Radio- undPodcastserie "Killed in Action" diesen Umbruch nach. Und zwar anhandder Schicksale von drei Soldaten, deren Leben der 2. April 2010komplett verändert hat.Claudia Spiewak, NDR Chefredakteurin Hörfunk und Programmchefinvon NDR Info: "Mit diesem Projekt gehen wir einen scheinbarvertrauten Stoff auf neue Weise an - wir schauen hinter dentiefgreifenden Wandel der Bundeswehr, in serieller Erzählung fürPodcast und Radio sowie kompakt in Szene gesetzt als künstlerischesFeature.""Killed in Action - Deutschland im Krieg": Der InhaltIn sechs Podcast-Folgen schildern die NDR Info Reporter undehemaligen Auslandskorrespondenten Christoph Heinzle und Kai Küstnerdie tiefreichende Veränderung der Bundeswehr. Und stellen die Frage,was die Afghanistan-Erfahrung für künftige Auslandseinsätze bedeutet.Ausführlich zu Wort kommen drei am Karfreitagsgefecht beteiligteSoldaten, deren Angehörige sowie auch die ehemaligeBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihre VorgängerFranz-Josef Jung und Karl-Theodor zu Guttenberg. Letzterer äußertsich in der Serie erstmals seit seinem Rücktritt 2011 so umfassend zuseiner Zeit als Minister. Aktueller Anlass und Thema in zwei dersechs Folgen ist der zehnte Jahrestag der von Bundeswehr-Oberst Kleinbefohlenen Bombardierung zweier Tanklaster, die nahe Kundus vonTaliban entführt worden waren - am 4. September 2009.Christoph Heinzle und Kai Küstner, Afghanistan-Korrespondentenzwischen 2003 und 2013, verweben eigene Erinnerungen undEinschätzungen mit der Sicht ihrer Interviewpartnerinnen und -partner- und zeigen ein emotionales und facettenreiches Bild der Beziehungder Deutschen zu ihrer Armee. Am Ende steht die Frage: Wie sehenAuftrag und Selbstverständnis der Bundeswehr in der Zukunft aus?Alle Termine im ÜberblickAb Freitag, 30. August, sind alle Podcast-Folgen in der ARDAudiothek abrufbar.Zusätzlich zum Podcast sendet NDR Info im Radio:- eine vierteilige Serie von Montag, 2. September, bis Donnerstag, 5.September, in der Sendung "Das Forum" jeweils um 20.30 Uhr,- ein einstündiges Feature am Sonntag, 1. September, um 11.05 Uhrsowie um 15.05 Uhr,- eine Sonderausgabe von "Streitkräfte und Strategien" am Sonnabend,31. August, um 19.20 Uhr.Auch alle Radiosendungen sind im Anschluss in der ARD Audiothekverfügbar."Killed in Action - Deutschland im Krieg" ist eineGemeinschaftsproduktion des Reporterpools - der investigativenRechercheredaktion des Radiosenders NDR Info - sowie der AbteilungNDR Radiokunst, in der Features und Hörspiele entstehen.Autoren von Podcast-Reihe, Radioserie und Feature sind ChristophHeinzle und Kai Küstner. Die Redaktion hatten Ulrike Toma und ThiloGuschas. Regie: Nikolai von Koslowski.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell