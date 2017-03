Unterföhring (ots) -23. März 2017. In bester Tradition der "Scream"-Filme werden indieser deftigen Horror-Comedy-Serie zahlreiche attraktive Jungstarsvon einem maskierten Serienkiller in einem versnobten Verbindungshaushingemetzelt. Jungstar Emma Roberts macht ihrer Tante Julia dabei alsStudentenverbindungs-Oberzicke schauspielerisch alle Ehre. Untervielen anderen trifft es Popstar Ariana Grande, die ihr eigenes,blutiges Ableben effektvoll per Social Media begleitet. Dass dasalles unter der Oberaufsicht von "Halloween"-Veteranin Jamie LeeCurtis passiert, setzt dem düsteren Spaß die ironische Krone auf ...sixx zeigt 13 Episoden der ersten Staffel von "Scream Queens" abDonnerstag, 30. März 2017, um 21:10 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Inhalt: Land-Ei Grace (Skyler Samuels) freut sich wahnsinnig, dasssie endlich ihrer früh verstorbenen Mutter auf die Wallace Universityfolgen kann. Als Alumni-Nachwuchs hat sie sogar Zugang zu derversnobten Studentenverbindung "Kappa Kappa Tau". Allerdings ist ihrnoch nicht klar, dass das berüchtigte Vereinshaus ein Ort des Terrorsist, in dem nur die reichsten Millionärstöchter verkehren. In diesemMikrokosmos der Oberflächlichkeit regiert die herrische ChanelOberlin (Emma Roberts), die wortwörtlich über Leichen geht. Dietaffe Dekanin Munsch (Jamie Lee Curtis) würde dem Treiben gern einEnde bereiten. Doch die Ereignisse überschlagen sich, als nachzwanzig Jahren erneut ein Serienkiller im roten Teufelskostüm denCampus heimsucht und die Mitglieder von Kappa Kappa Tau reihenweisemeuchelt ..."Scream Queens" (OT: "Scream Queens") 13 Folgen der ersten StaffelAb Donnerstag, 30.03.2017, um 21:10 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA2015 Genre: Horror-Komödie Creators: Ian Brennan, Brad Falchuk, RyanMurphyPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr.Oliver Merz, Filmon Zerai Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AGMünchen USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell