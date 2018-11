Kiesewetter für Bundeswehr-Gedenktag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann der Unions-Bundestagsfraktion, unterstützt Überlegungen, einen Bundeswehr-Gedenktag einzuführen. "Der Tag sollte Teil unserer Anerkennungskultur sein", sagte Kiesewetter dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe) mit Blick auf einen entsprechenden Antrag der Jungen Union (JU) für den CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember. Die vom CDU-Bundesvorstand bestellte Antragskommission habe bereits empfohlen, den Antrag in der Fassung anzunehmen: "Die Bundesregierung soll prüfen, ob ein bundesweiter und jährlich wiederkehrender Gedenktag "Tag der Solidarität mit der Bundeswehr" am 12. November eingeführt werden soll", berichtet die Zeitung.

Die Bundeswehr verdiene eine "breite Wertschätzung", so Kiesewetter. Er erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass es den Volkstrauertag gebe, an dem auch der im Dienst ums Leben gekommenen Bundeswehrangehörigen gedacht werde. Im Juni gebe es zudem immer den Tag der Bundeswehr, meist verknüpft mit dem Tag der Reserve. Ferner werde gerade ein Veteranentag diskutiert, so der CDU-Politiker weiter. "Damit dieses Gedenken nicht zerfasert, sondern aus einem Guss breit aufgestellt ist, rege ich an, dass das Bundesverteidigungsministerium und der Verteidigungsausschuss eine Anhörung mit den Verbänden und Betroffenen, auch den Familien machen und Vorschläge für eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung entwickeln", sagte Kiesewetter. Die Bundeswehr als Parlamentsarmee habe verdient, dass diese Debatte und auch die letztendliche Entscheidung im Bundestag geführt und getroffen werde.

Foto: über dts Nachrichtenagentur