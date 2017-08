Kiesewetter fordert EU-Sanktionen gegen die Türkei

Berlin (ots) - Der außenpolitische Experte derUnions-Bundestagsfraktion, Roderich Kiesewetter (CDU) fordert, dassdie Europäische Union Sanktionen gegen den türkischen PräsidentenErdogan verhängt.Er sehe beispielsweise den Hebel, das Auslandsvermögen desErdogan-Clans einzufrieren, sagte Kiesewetter am Dienstag imrbb-Inforadio. "Einerseits frieren wir Auslandsvermögen vonrussischen Oligarchen ein, aber bei der Türkei machen wir nichts."Ankara sei auf Gelder der EU angewiesen. Das zeige sich auch daran,dass der türkische Präsident am Flüchtlingsabkommen festhalte.Zugleich wolle er aber neue Anhänger gewinnen.Kiesewetter reagierte mit seinen Äußerungen auf das angespanntedeutsch-türkische Verhältnis. Dafür machte er den türkischenPräsidenten verantwortlich. "Wir müssen wirklich langfristig denkenund unsere Interessen durch gemeinsames europäisches Denken sichern.Denn Erdogan taktiert. Er braucht äußere Feindbilder. Das ist auchein Zeichen der Schwäche. Und das müssen wir ausnutzen, ohne dieSituation weiter eskalieren zu lassen."Unter Druck setzen könnte Erdogan auch das Thema Tourismus, so derCDU-Politiker. Wenn Europäer keinen Urlaub mehr in der Türkei machenwürden, gäbe es massive Einnahmeprobleme. Er halte es zudem fürentscheidend, die Sicherheit künftig neu zu organisieren. "Ich rechnedamit, dass sich die Türkei mittelfristig aus der Natoverabschiedet." Die Türkei sei in der Art und Weise ihres Vorgehenskein Sicherheitspartner mehr. Die Werte, die die NATO vertrete,würden mit Füßen getreten. Man werde es auch nicht hinnehmen können,wenn dieses Land die Todesstrafe einführe.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell