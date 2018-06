Kiesewetter: Europa muss zusammenrücken und Sicherheit stärker selbst in die Hand nehmen

Berlin (ots) - Nach dem Eklat beim G7-Gipfel hat sich derCDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter dafür ausgesprochen, mitUS-Präsident Trump in Verbindung zu bleiben.Man müsse weiterhin auf allen Ebenen Gespräche führen, sagteKiesewetter am Montag im Inforadio vom rbb."Es bedeute aber auch, den Weckruf zu verstehen, dass wir Europäeruns nicht mehr auf die USA als Leitnation verlassen können." Trumpwolle bewusst unkalkulierbar sein, so der CDU-Politiker. "Damit habenwir nicht mehr die Vertrauensbasis wie in der Vergangenheit undsollten deshalb als Europäer uns stärker zusammenschließen. Das istdas, was Angela Merkel jetzt auch anpacken muss."Trump würde lediglich aus innenpolitischem Kalkül handeln undseine Anhängerschaft bedienen. Laut Kiesewetter müsse man deswegenmit den "Staaten, die ähnlich handeln wie wir, also an einem freienHandel interessiert sind, an Demokratie, Menschenrechten, Solidarität- so wie Japan auch" enger zusammenarbeiten. "Und das bedeutet auch,dass wir stärker uns konsultieren müssen. Viel stärker auchvielleicht unsere Fähigkeiten zusammenlegen müssen, in derEntwicklungszusammenarbeit, in der Zusammenarbeit, wie man Migrationbekämpfen kann, und wie man vor allem Fluchtursachen bekämpfen kann.Und der letzte Punkt ist, dass wir Europäer unsere Sicherheit stärkerselber in die Hand nehmen müssen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell