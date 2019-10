Kiermaier Immobilien vermittelt und entwickelt als Family Officer 4.550 Quadratmeter in München / Mehrere Reihen- und Mehrfamilienhäuser geplant

München (ots) - Das Münchner Unternehmen Kiermaier Immobilienschließt mit der Vermittlung einer 4.550 Quadratmeter großen Flächean eine Projektgesellschaft, der MHM Massiv Hausbau München GmbH, einmehrjähriges Mandat als Family Officer erfolgreich ab. Bei demVerkäufer handelt es sich um eine Privatperson inGenerationennachfolge eines ehemaligen Gärtnereibetriebs in MünchenFeldmoching. Da das Grundstück noch nicht über final gesichertesBaurecht nach §34 BauGB verfügt hat, hat Kiermaier Immobilien inZusammenarbeit mit einem renommierten Fachanwalt die Eigentümer- undKäuferseite bei der Baurechtschaffung und Entwicklung des Arealsintensiv begleitet.Das Grundstück in ruhiger Lage am Stadtrand von Feldmoching, dasbisher seit Generationen als Gärtnereibetrieb genutzt wurde, ist lautKiermaier prädestiniert für eine Wohnbebauung. "Die aktuelle Planungsieht mehrere Reihen- und Mehrfamilienhäuser vor", erklärt ClausKiermaier, Gründer und Geschäftsführer von Kiermaier Immobilien.Umgesetzt werden soll das Vorhaben von einer Projektgesellschaft derMHM Massiv Hausbau München GmbH, die nun mit der konkreten Planungbeginnt und die finalen Schritte der Baurechtschaffung forciert.Kiermaier Immobilien unterstützt die Projektgesellschaft weiterhinbei der Entwicklung, Planung und Vermarktung der Fläche.Mit der Transaktion untermauert Kiermaier Immobilien seineStellung als Experte bei der Entwicklung und Vermarktung vonImmobilien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als FamilyOfficer war Kiermaier in den vergangenen Jahren mit der Aufgabebetraut, den Generationenübergang innerhalb der Eigentümerfamilie zugestalten. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Strukturierung derBestandsimmobilien sowie die steuerliche Optimierung desGesamtvermögens zusammen mit externen Experten.Über Kiermaier ImmobilienKiermaier gilt als einer der ausgewiesenen Experten im BereichWohnimmobilien. In den letzten zehn Jahren hat er als Geschäftsführerdie Münchner Bank Immobilien GmbH geleitet, aus der unter seinerFederführung zusammen mit Colliers International die eigenwert GmbHerwachsen ist. Bei der PlanetHome Group verantwortete Kiermaier denGeschäftsbereich Projektvertrieb. Der gebürtige Münchner ist eingefragter Moderator, Referent und Speaker, zuletzt beiVeranstaltungen des IVD Sued, des Immobilienforums oder im Juni 2019beim Immobilienkongress München. Darüber hinaus managed Kiermaiernachhaltig als Family Officer für zwei Inhaberinnen ein komplexesGrundvermögen. Mehr Informationen unterhttps://www.kiermaier-immobilien.dePressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Tristan ThallerElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: Kiermaier Immobilien, übermittelt durch news aktuell