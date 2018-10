Kiermaier Immobilien meldet erste Transaktionen in München

München (ots) - Nachdem Kiermaier Immobilien erst im Juni 2018durch den langjährigen Marktexperten Claus Kiermaier gegründet wurde,gibt das Unternehmen im Vorfeld der EXPO REAL erste Transaktionenbekannt. Zuletzt vermittelte das Maklerhaus ein Grundstück inObermenzing an einen in München ansässigen Bauträger. Das Grundstückim Münchner Westen mit rund 670 Quadratmetern befindet sich an derFreseniusstraße. Über die Vertragspartner und den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart."Ich freue mich, dass wir bereits kurze Zeit nach der Neugründungerfolgreiche Abschlüsse vermelden können. Das bestärkt uns in unserenAmbitionen und zeigt, dass unsere Gründungsidee funktioniert. Münchenist ein vitaler wie auch höchst anspruchsvoller Markt. Wer hierErfolg haben will, muss auf ein gewachsenes Netzwerk zurückgreifenund gleichzeitig eine gezielte Marktansprache vollziehen können",sagt Kiermaier. Kiermaier Immobilien kooperiert in den BereichenObjektvermittlung und Beratung unter anderem mitLebenstraum-Immobilien.Die Fläche im Münchner Westen ist derzeit mit einem älterenEinfamilienhaus bebaut. Nach dem Abriss der Bestandsimmobilie ist derBau von fünf Eigentumswohnungen geplant, für deren Vertrieb KiermaierImmobilien zusammen mit dem Kooperationspartner Lebenstraumbeauftragt ist. Zudem wird Kiermaier den Käufer bei der Vorbereitungder Vermarktung beraten. Der Vertriebsstart ist für das zweiteHalbjahr 2019 vorgesehen.Über Kiermaier ImmobilienKiermaier gilt als einer der ausgewiesenen Experten im BereichWohnimmobilien. In den letzten zehn Jahren hat er als Geschäftsführerdie Münchner Bank Immobilien GmbH geleitet, aus der unter seinerFederführung zusammen mit Colliers International die eigenwert GmbHerwachsen ist. Bei der PlanetHome Group verantwortete Kiermaier denGeschäftsbereich Projektvertrieb. Der gebürtige Münchner ist eingefragter Moderator, Referent und Speaker, zuletzt beiVeranstaltungen des IVD Sued, des Immobilienforums oder im Juni 2018beim Immobilienkongress München. Darüber hinaus managed Kiermaiernachhaltig als Family Officer für zwei Inhaberinnen ein komplexesGrundvermögen. Mehr Informationen unter: www.kiermaier-immobilien.deAnsprechpartner:SCRIVO Public RelationsTristan ThallerElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: Kiermaier Immobilien, übermittelt durch news aktuell