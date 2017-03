Unterföhring (ots) -- THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen mit den Sky Experten Heiner Brandund Martin Schwalb am Mittwoch ab 18.00 Uhr live- Sky Experte Henning Fritz und Karsten Petrzika berichten amSonntag ab 15.45 Uhr von Brest - SG Flensburg-Handewitt- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenHandballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungender deutschen Teams live dabei sein- Die Highlights der Achtelfinal-Hinspiele am Sonntag um 21.45 Uhrfrei empfangbar auf Sky Sport News HDDie K.-o.-Runde in der EHF Champions League könnte aus deutscherSicht intensiver nicht beginnen. Gleicht zum Auftakt kommt es imAchtelfinale zum deutschen Duell zwischen Rekordmeister THW Kiel unddem amtierenden Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen. Für beideVereine und die SG Flensburg-Handewitt geht in dieser Woche der WegRichtung EHF Final4 in Köln auf die Zielgerade.Das Hinspiel steigt am Mittwochabend in der Sparkassen-Arena.Nachdem der THW zuletzt fünf Mal in Folge das EHF Final4 erreichte,wollen die Löwen erstmals seit 2011 wieder dorthin zurückkehren. Inden beiden vergangenen Spielzeiten war jeweils bereits imAchtelfinale Schluss. Sky überträgt die Partie am Mittwochabend ab18.00 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Jens Westen undSky Experte Heiner Brand stimmen die Zuschauer auf dasAufeinandertreffen ein, Karsten Petrzika und Martin Schwalbkommentieren die Begegnung.Im Rahmen der Vorberichterstattung wird ein exklusives Interviewmit Nikolaj Jacobsen zu sehen sein. Sky Reporterin KatharinaKleinfeldt besuchte den Löwen-Trainer vor dem Hinspiel.Am Sonntag greift der dritte deutsche Verein ins Geschehen ein. Inder Bundesliga derzeit auf Titelkurs, will die SG Flensburg-Handewittauch auf internationalem Parkett weit kommen. Die erste Hürde auf demWeg nach Köln heißt Brest. Karsten Petrzika und Sky Experte HenningFritz melden sich ab 15.45 Uhr live, wenn der Champions-League-Siegervon 2014 beim weißrussischen Meister zu Gast ist.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die vier weiteren Achtelfinal-Begegnungen im frei empfangbarenLivestream auf sky.de/handball-liveAlle weiteren Partien des Achtelfinals ohne deutsche Beteiligungbietet Sky im frei empfangbaren Livestream an. Nur aufsky.de/handball-live können Handballfans unter anderem die Duelle HBCNantes gegen Paris Saint-Germain und Montpellier gegenTitelverteidiger Kielce live erleben.Die Highlights des Spieltags frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich aus der Königsklassedes Handballs. Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender zeigt ab sofort ein halbstündigesMagazin mit den Highlights des jeweils zurückliegenden Spieltags. DieHöhepunkte der Achtelfinal-Hinspiele sind am Sonntag um 21..45 Uhr zusehen.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Die Achtelfinal-Hinspiele der VELUX EHF Champions League live undexklusiv bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit SkyTicket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.00 Uhr: THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 2 HDModerator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin SchwalbSonntag:15.45 Uhr: HC Meshkov Brest - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport2 HDKommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Henning Fritz21.45 Uhr: Die Highlights der Achtelfinal-Hinspiele auf Sky SportNews HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell