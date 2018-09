Kieler Ministerium dringt auf Direktvermarktung von Windstrom

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Technologie-Staatssekretär Thilo Rohlfs hat die Bundesregierung aufgefordert, so schnell wie möglich Voraussetzungen für eine Direktvermarktung von Windstrom zu schaffen.



"Nur wenn Öko-Strom vom Produzenten direkt in Richtung Großverbraucher oder Industriekunden vermarktet werden kann, werden wir langfristig ohne Subventionen nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) auskommen", sagte Rohlfs am Donnerstag nach Angaben seines Ministeriums.