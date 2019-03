Kieler Institut veröffentlicht Frühjahrs-Konjunkturprognose

KIEL (dpa-AFX) - Zuletzt hatte das Institut für Weltwirtschaft (IfW) fürs laufende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent gerechnet - am Mittwoch (09.30 Uhr) legt das Kieler Forschungszentrum seine neue Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland vor.



Im Laufe des vergangenen Jahres hatten sich die Kieler Forscher mehrfach nach unten korrigiert.

Anfang 2018 hatte das IfW noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 Prozent gerechnet, im Herbst dann immerhin noch mit einem Zuwachs von 2,0 Prozent. Auch andere Institutionen erwarten wirtschaftliche Probleme in Deutschland.

Der Aufschwung in Deutschland stoße offenbar mehr und mehr an seine Grenzen, hatte das IfW im Dezember erklärt. "So fällt es den Unternehmen angesichts der bereits sehr hohen Kapazitätsauslastung zusehends schwerer, ihre Produktion weiter in hohem Tempo auszuweiten", hieß es im damaligen Konjunkturbericht. 2018 war das Bruttoinlandsprodukt um 1,4 Prozent gestiegen./haw/DP/zb