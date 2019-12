Kieler Forscher knacken den Rentier-Code

Kiel (ots) - Pünktlich zum Weihnachtsfest ist es Kieler Forschern gelungen, dasErbgut des Rentiers zu entschlüsseln. Nach einem Bericht der Kieler Nachrichten(Sonnabend-Ausgabe) haben Prof. Andre Franke und Dr. Montserrat Torres-Oliva vomInstitut für Klinische Molekularbiologie an der KielerChristian-Albrechts-Universität zwei Jahre lang Rentier-DNA aus mehreren Ländernuntersucht und wissen nun, warum der Freund des Weihnachtsmanns kleiner ist alsseine Artgenossen. Das Spitzbergen-Rentier, das nach der Legende den Schlittenzieht, hat nämlich nachweislich einen Gendefekt, der sich nachteilig auf dieKörpergröße auswirkt - wie bei kleinwüchsigen Menschen. Das Forscher-Duo kannaußerdem erklären, warum das Tier auch in der Realität eine rote Nase hat, wiees in dem Klassiker "Rudolph the Red-Nosed Reindee" behauptet wird. "An derSchnauze haben Rentiere 25 Prozent mehr Gefäße und Adern", erklärt Franke."Macht man Aufnahmen von den Tieren mit einer Wärmebildkamera, dann haben sietatsächlich eine rote Nase."Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40115/4475534OTS: Kieler NachrichtenOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell