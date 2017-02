Kieler Busfahrer wollen Mittwoch streiken

KIEL (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei den großen kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein kommt es am Mittwoch zu einem Warnstreik bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG).



Er startet mit Betriebsbeginn um 4.00 Uhr und betrifft alle Unternehmensteile, wie die Verkehrsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Wie lange die Busse nicht fahren werden, ist nicht bekannt. Bei den gemeinsam von KVG und Autokraft bedienten Linien 501, 502, 900, 901, 902S rollen nur die Busse der Autokraft.

Am Dienstag war die dritte Verhandlungsrunde für den Bereich in Neumünster ohne Einigung geblieben. Trotz unterschiedlicher Positionen vereinbarten die Tarifpartner eine Fortsetzung der Verhandlungen am 23. März. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster eine Einkommenserhöhung von monatlich 145 Euro brutto. "Die Kaufkraft der Beschäftigten wird durch die jüngste Preisentwicklung erheblich vermindert", sagte Verdi-Verhandlungsführer Gerhard Mette.

Nach Angaben der Arbeitgeber entspricht die Gewerkschaftsforderung einer Erhöhung von deutlich mehr als fünf Prozent. Sie bieten 2,2 Prozent an. "Das Angebot der Arbeitgeber liegt trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Bereich anderer aktueller Tarifabschlüsse", sagte Wilfried Kley, Verbandsgeschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes./akl/DP/tos