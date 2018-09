Kiel gegen Melsungen, Berlin gegen Magdeburg und Wetzlar gegen die Löwen: der siebte Spieltag der DKB Handball-Bundesliga ab Donnerstag live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Insgesamt überträgt Sky am Donnerstag, Samstag und Sonntag zehnPartien der DKB Handball-Bundesliga live- EHF Champions League: Die Löwen am Mittwoch gegen Brest undMeister Flensburg am Sonntag in Celje live und exklusiv bei Sky- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinIn dieser Woche dürfen sich Handballfans auf insgesamt zwölf MalHandball live freuen. Neben den Partien der beiden deutschen Vereinein der EHF Champions League stehen zehn Partien in der DKBHandball-Bundesliga auf dem Programm. Über alle Partien des siebtenSpieltags hinaus findet am Sonntag zusätzlich auch ein Nachholspieldes ersten Spieltags statt.Los geht es am Donnerstagabend, wenn der THW Kiel die MT Melsungenempfängt. Das Heimspiel des Rekordmeisters kommentieren Sky ExpertenMartin Schwalb und Markus Götz. Parallel dazu kommt es in Flensburgzum Duell zwischen dem Deutschen Meister und dem TSVHannover-Burgdorf. Diese und die beiden weiteren Partien amDonnerstagabend zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der SkyKonferenz gezeigt, durch die Moderatorin Katharina Kleinfeldt dieZuschauer ab 18.30 Uhr führt.Am Samstag steht mit der Begegnung der Berliner Füchse gegen denTabellenführer SC Magdeburg ein weiteres Topspiel auf dem Plan.Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika werden ab 15.00 Uhr live ausBerlin berichten.Zum Topspiel am Sonntag meldet sich Sky Moderator Jens Westen ab13.00 Uhr aus Wetzlar, wo die heimische HSG gegen die Rhein-NeckarLöwen vor eine schwierige Aufgabe gestellt ist. Die Partie wird vonHeiner Brand und Dennis Baier kommentiert. Ab 15:25 Uhr leitetModerator Gregor Teicher durch die fünf Spiele des Nachmittags, dieSky einzeln und in der Konferenz überträgt. Unter anderem trifft dannder TVB 1898 Stuttgart auf den TSV GWD Minden und der THW Kiel ineinem Nachholspiel des ersten Spieltags auf den HC Erlangen.Die Löwen empfangen Brest, Flensburg reist nach CeljeNeben der DKB Handball-Bundesliga sind die beiden deutschenVertreter auch in EHF Champions League im Einsatz. Nach zweiNiederlagen in der vergangenen Woche wollen am 3. Spieltag beideMannschaften wieder punkten.Am Mittwoch berichtet Sky ab 18.30 Uhr live und exklusiv aus derSAP Arena in Mannheim. Dort treffen die Rhein-Neckar Löwen auf denweißrussischen Serienmeister aus Brest. Karsten Petrzika und HeinerBrand kommentieren das Geschehen, während Jens Westen als Moderatorim Einsatz ist. Am Sonntag werden Stefan Kretzschmar und Markus Götzbeim Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den slowenischen RK Celjeberichten. Die Live-Übertragung bei Sky beginnt um 16.45 Uhr.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKBHandball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Frei empfangbare Livestreams der weiteren Spiele der Gruppen A undB in der EHF Champions League auf skysport.deAuf dem Sky Sportportal skysport.de können alle Handballfans dieeuropäische Königsklasse live erleben. Alle Partien zwischen denGegnern der deutschen Teams in den Gruppen A und B der EHF ChampionsLeague stehen dort im frei empfangbaren Live-Stream zur Verfügung.Der 7. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 3. Spieltagder EHF Champions League von Mittwoch bis Sonntag bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Brest HC Meschkow live auf SkySport 1 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: THW Kiel - MT Melsungen live auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf live aufSky Sport 4 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5HD18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - HC Erlangen live auf Sky Sport6 HDSamstag:15.00 Uhr: Füchse Berlin - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HDSonntag:13.00 Uhr: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen Sky Sport 1 HD15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD15.55 Uhr: TSV GWD Minden - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport4 HD15.55 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TBV Lemgo Lippe live auf SkySport 5 HD15.55 Uhr: Bergischer HC - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 6HD15.55 Uhr: THW Kiel - HC Erlangen live auf Sky Sport 7 HD16.45 Uhr: RK Celje - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 3HDDas neue SkyDas neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell