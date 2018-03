Kiel, Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen jagen den Titel in der Königsklasse: der Auftakt der K.-o.-Runde in der EHF Champions League live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Am Mittwoch und Samstag überträgt Sky die Achtelfinal-Hinspieleder drei deutschen Vereine in der EHF Champions League live undexklusiv- Die drei weiteren Hinspiel-Begegnungen in der Königsklassestehen unter skysport.de im frei empfangbaren Livestream zurVerfügung- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinAm Mittwoch startet die k.-o.-Runde der EHF Champions League unddamit der Weg zum EHF Final4 in Köln. Während Titelverteidiger VardarSkopje und Topfavorit Paris Saint-Germain als Gruppensieger derVorrunde direkt ins Viertelfinale einzogen, startet die Reise fürzwölf weitere Vereine bereits am Mittwoch und am Wochenende imAchtelfinale, darunter auch alle drei deutschen Vertreter.Den Auftakt macht am Mittwochabend der THW Kiel in eigener Halle.Das Duell gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged ist dieNeuauflage des Achtelfinals von vor zwei Jahren, als sich die Kielertrotz einer Vier-Tore-Niederlage im Hinspiel noch durchsetzenkonnten. Anders als damals startet der Rekordmeister dieses Mal vorheimischem Publikum. Sky berichtet am Mittwoch ab 18.30 Uhr live undexklusiv aus der Sparkassen-Arena. Moderator Jens Westen und SkyExperte Martin Schwalb stimmen die Zuschauer auf die Partie ein,Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar kommentieren die Begegnung.Zunächst auswärts müssen am Samstag die beiden weiteren deutschenKlubs ran. Markus Götz berichtet live und exklusiv aus Kielce, wo dieRhein-Neckar Löwen zu einem unerwarteten Duell "David gegen Goliath"antreten. Aus Termingründen muss im Hinspiel die zweite Mannschaftdes deutschen Meisters beim polnischen Serienmeister antreten, der2016 den Titel in der Königsklasse gewann. Ob der zweite Anzug derLöwen die Chancen auf ein Weiterkommen wahren kann, erfahren SkyZuschauer ab 15.50 Uhr. Direkt im Anschluss ab 17.50 Uhr meldet sichFlorian Schmidt-Sommerfeld von der Partie der SG Flensburg-Handewittbeim schwedischen Vertreter IFK Kristianstad.Die weiteren Achtelfinal-Paarungen im frei empfangbaren Livestreamauf skysport.deNeben den Spielen der deutschen Vereine können Handballfans beiSky auch die weiteren Achtelfinal-Duelle live erleben. Aufskysport.de stehen am Samstag und Sonntag die Partien zwischenMontpellier und dem FC Barcelona, Skjern Handball und Veszprem sowieBrest und Nantes im frei empfangbaren Livestream zur Verfügung.Die Highlights der Velux EHF Champions League frei empfangbar aufSky Sport News HDKomplettiert und zusammengefasst werden die Hinspiele der VeluxEHF Champions League am Sonntagabend für jedermann frei empfangbarauf Sky Sport News HD. Ab 22.30 Uhr informiert das EHF-MagazinHandballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.Die EHF Champions League am Mittwoch und Sonntag bei Sky und SkyGo sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: THW Kiel - Pick Szeged live auf Sky Sport 2 HDSamstag:15.50 Uhr: KS Kielce - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD12.00 Uhr: IFK Kristianstad - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 3 HDSonntag:22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell