Kiekert erweitert globale Präsenz um Joint Venture mit KwangJin in Korea (FOTO)

Heiligenhaus (ots) -Die Kiekert AG, der Technologieführer bei automobilenSchließsystemen, erweitert die globale Präsenz und hat mit demkoreanischen Automobilzulieferer KwangJin Sanggong Company Ltd. eingemeinsames Joint Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen inHwaseong-si in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi-do firmiert unterdem Namen "KKL Ltd." (KwangJin Kiekert Latch). Mit dem neuenkoreanischen Standort setzt Kiekert seinen globalen Wachstumskursfort. Beide Unternehmen ergänzen ihre Kompetenzen in demGemeinschaftsunternehmen: Kiekert verfügt über eine jahrzehntelangeExpertise in der Entwicklung und Produktion von Schließsystemen rundum das Automobil sowie von Antriebssystemen für Fahrzeugtüren und-klappen. KwangJin hingegen entwickelt und produziert Türmodule undFensterheber. Das Unternehmen besitzt langjährigeGeschäftsbeziehungen zu den koreanischen Fahrzeugherstellern. DasJoint Venture, an dem beide Partner zu je 50 Prozent beteiligt sind,ergänzt das Produktportfolio beider Unternehmen. Im ersten Schrittsollen Türschließsysteme für die großen, koreanischenAutomobilhersteller am Standort in Korea gefertigt werden.Zu KwangJin Sanggong Company Ltd.:KwangJin wurde 1973 gegründet. Der koreanische Automobilzuliefererbeschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter. KwangJin hat im Jahr 2015 einemUmsatz von rund 710 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit 13 weltweitenStandorten ist KwangJin ein global agierender Automobilzulieferer.Zu Kiekert AG:Die Kiekert AG, 1857 gegründet, ist der Technologieführerinnovativer Schließsysteme für die globale Automobilindustrie.Kiekert beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter in 10 Standorten und istmit seinen Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowieVertriebszentren in allen wichtigen Automobilregionen der Weltvertreten. Der Umsatz im Jahr 2016 lag bei 870 Millionen Euro.Pressekontakt:Monika JakubczykGlobal Press & Corporate CommunicationsKiekert AGHoeseler Platz 242579 Heiligenhaus/GermanyTel: +49 2056 15 - 8144www.kiekert.comOriginal-Content von: Kiekert AG, übermittelt durch news aktuell