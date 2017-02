Kiekert Asien wächst weiter - feierliche Eröffnung des neuen Produktionsstandortes in Korea (FOTO)

Heiligenhaus (ots) -Die Kiekert AG, der Technologieführer bei automobilenSchließsystemen, hat heute den neuen Joint VentureProduktionsstandort in der koreanischen Stadt Hwaseong-si feierlicheröffnet. Das Joint Venture, das mit dem koreanischenAutomobilzulieferer KwangJin Sanggong Company Ltd. gegründet wurde,firmiert unter dem Namen "KKL Ltd." (KwangJin Kiekert Latch).Vertreter der Geschäftsleitung beider Unternehmen sowie Gäste ausPolitik und Wirtschaft nahmen an der feierlichen Eröffnung teil. Beieinem Werksrundgang zeigten sich die Gäste beeindruckt von denmodernen Montagekonzepten. Mit der Eröffnung des Produktionswerkesbaut Kiekert seine Produktionspräsenz im asiatischen Raum weiter ausund schafft 120 neue Arbeitsplätze. In der ersten Phase werden amneuen Produktionsstandort Türschließsysteme für einen großenkoreanischen Automobilhersteller gefertigt. "Das Joint Venturekomplettiert die Technologie- und Fertigungskompetenz unserer beidenbeteiligten Unternehmen", so Karl Krause, Vorstandsvorsitzender derKiekert AG, und betonte Kiekerts jahrzehntelange Erfahrung in derEntwicklung und Produktion von Schließsystemen."Unsere Produktionsprozesse am koreanischen Kiekert-Standortwerden zukünftig neue Benchmarks für die Fertigung vonLeichtbauschlössern setzen. Über die letzten zweiFahrzeuggenerationen hinweg hat Kiekert das Gewicht seinerSchließsysteme bereits um 50 Prozent senken können", fügte Krausehinzu. Der koreanische Automobilzulieferer KwangJin entwickelt undproduziert Türmodule, sodass beide Unternehmen ihre Produktpalette imostasiatischen Automobilmarkt optimal ergänzen. Beide Partner sind zuje 50 Prozent an dem Joint Venture beteiligt.Mit dem neuen koreanischen Standort hält Kiekert weiter an seinerExpansion in die Wachstumsländer der Automobilindustrie und derStärkung seiner weltweiten Marktführerschaft fest.Die Kiekert AG, 1857 gegründet, ist der Technologieführer fürSchließsysteme im Automobil. Mit 6.000 Mitarbeitern in zehn Ländernund sieben Produktions-, sechs Entwicklungs- sowie dreiVertriebszentren entwickelt, produziert und vertreibt Kiekert rund umdie Uhr maßgeschneiderte Kundenlösungen. In 2016 wurde einJahresumsatz von rund 870 Millionen Euro erzielt. In 2017 feiertKiekert sein 160-jähriges Firmenjubiläum.Pressekontakt:Monika Jakubczyk, Global Press & Corporate CommunicationsKiekert AGHoeseler Platz 242579 Heiligenhaus/GermanyTel: +49 2056 15 - 8144www.kiekert.comOriginal-Content von: Kiekert AG, übermittelt durch news aktuell