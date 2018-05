Kieferorthopädie: zu viel Röntgen, zu wenig Wirkung, zu teuer

Bremen (ots) - Bei den kieferorthopädischen Behandlungen vonKindern und Jugendlichen gibt es zahlreiche Missstände. Das ist dasErgebnis der aktuellen Studie der hkk Krankenkasse"Kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen imSpiegel von Routinedaten (2012-2017)" unter der Leitung von Dr.Bernard Braun vom Bremer Institut für Arbeitsschutz undGesundheitsförderung (BIAG) und Dr. Alexander Spassov, Fachzahnarztfür Kieferorthopädie. So werden beispielsweise zahlreichediagnostische Untersuchungen und therapeutische Maßnahmen ohneNotwendigkeit routinemäßig erbracht.Demnach werden fast alle Versicherten, unabhängig vom Alter undohne Prüfung der kieferorthopädischen Erfordernis, mitRöntgenstrahlen untersucht. Dr. Braun: "Ein klarer Verstoß gegen dienationalen und internationalen Röntgenverordnungen zum Schutz derGesundheit junger Menschen."Weiterer Kritikpunkt ist die weitverbreitete Behandlung mitsogenannten losen Spangen: Zwei Drittel der Versicherten erhalten voreiner festen Spange eine herausnehmbare Apparatur. In den meistenFällen wäre jedoch die ausschließliche Behandlung mit einerfestsitzenden Apparatur zweckmäßig und wirtschaftlich. "Eine festeSpange kommt zudem dem Wunsch der meisten Kinder und Jugendlichennach einer möglichst kurzen Behandlung entgegen. Außerdem wirkt siesich positiv auf Lebensqualität und Behandlungstreue aus", sagt Dr.Spassov.Auch die Behandlungsdauer ist mit bis zu drei Jahren zu lang undin den meisten Fällen nicht mit einem gesundheitlichen Bedarfbegründbar. Dr. Braun: "Gründe für die unnötige Ausdehnung derBehandlungszeit sind die formale Vergütungsdauer von zwölf Quartalenund die systematische Aneinanderreihung der Behandlung mit losen undfesten Spangen."Der Bundesrechnungshof hat die Ausgaben der gesetzlichenKrankenkassen für kieferorthopädische (kurz: KFO-) Behandlungen inHöhe von jährlich 1,1 Milliarden Euro (zuzüglich zu den Kostenprivatärztlicher Behandlungen) schon 2018 kritisiert. Je Patienthaben sich diese Ausgaben zwischen 2008 und 2016 ungefähr verdoppelt.Zugleich fehlen gesicherte Erkenntnisse zum Nutzen derKFO-Behandlungen. Um diese Entwicklung korrigieren zu können, bedarfes laut Dr. Braun eines ganzen Maßnahmenkatalogs: "Behandlungsbedarfund Indikationsstellung müssen zuverlässiger erfasst und ausgewertetwerden. Im Anschluss daran müssen Wirksamkeit und Nutzen derBehandlung objektiv bewertet werden. Die Behandlungsdauer sollte vonbisher bis zu 36 Monaten auf maximal 24 Monate begrenzt werden. Zudemist die Qualität der Beratung und die Aufklärung der Patienten zuverbessern, um die hohe Zahl der Behandlungsabbrüche zu senken."Schon in der hkk-Studie "Kieferorthopädische Behandlung vonKindern und Jugendlichen aus dem Jahr 2012" zeigte sich, dass imRahmen der KFO-Behandlung von Kindern und JugendlichenReferenzmaßstäbe und evidenzbasierte Behandlungsleitlinien fehlen:Anspruch auf eine Behandlung besteht dann, wenn die Fehlstellung einefunktionelle Beeinträchtigung zum Beispiel des Kauens, Beißens oderAtmens verursacht. In der Praxis werden jedoch Fehlstellungenlediglich anhand einer sogenannten kieferorthopädischenIndikationsgruppe (KIG) identifiziert und funktionaleBeeinträchtigungen nicht weiter berücksichtigt.Ziel der aktuellen Analyse der hkk-Routinedaten zur KFO-Behandlungvon Kindern und Jugendlichen war es deshalb, auf Basis von derzeitverfügbaren Abrechnungsdaten mehr Transparenz zu schaffen.Schon seit mehr als 20 Jahren fordern Experten und Institutionenmehr Transparenz für ausgewählte Bereiche der KFO-Behandlung - überdie reine Fall- und Mengenstatistik hinaus - auf Basis vonRoutinedaten der Krankenkassen. Nun liefert die aktuelle hkk-Studie"Kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen imSpiegel von Routinedaten (2012-2017)" erstmals wichtige Erkenntnisse,die es ermöglichen, die Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Prozess-und Ergebnisqualität, Evidenzbasierung und die Lebensqualität vonPatienten mit einer KFO-Behandlung zu bewerten und zu verbessern.Die komplette Studie ist zu finden unter:www.hkk.de/gesundheitsreportÜber die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse):Die hkk zählt mit mehr als 600.000 Versicherten (davon mehr als450.000 beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäfts-stellen und 2.100Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. Ihr stabilerZusatzbeitrag von 0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19 Prozent) machtsie seit Jahren zur günstigsten deutschlandweit wählbarenKrankenkasse. hkk-Kunden können im Vergleich zum Kassendurchschnitt -abhängig von ihrem Einkommen - bis zu 217 Euro jährlich sparen;gegenüber einer Kasse mit 1,7 Prozent Zusatzbeitrag sogar bis zu 589Euro. Auch die Extraleistungen übertreffen den Branchendurchschnitt:Unter anderem erstattet die hkk zusätzliche Leistungen im Wert vonüber 1.000 Euro je Versicherten und Jahr in den Berei-chenNaturmedizin, Vorsorge und bei Schwangerschaft. Ergänzend fördert dashkk-Bonusprogramm Gesundheitsaktivitäten mit bis zu 250 Eurojährlich. Für einen weiterfüh-renden Gesundheitsschutz erhaltenhkk-Kunden private Zusatzangebote der LVM-Versicherung zuSonderkonditionen. Die Verwaltungskosten der hkk liegen etwa 30Prozent unter dem Branchendurchschnitt. 