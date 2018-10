Kids4Free-Aktion bei Heimspielen von Hertha BSC (FOTO)

Berlin (ots) -Ab der Saison 2018/19 lädt Hertha BSC Kinder bis 13 Jahre zu allenHeimspielen ins Olympiastadion ein. So ist der Ablauf.Hertha BSC setzt auf den Nachwuchs. Das nicht nur auf dem Platz,sondern jetzt auch auf den Rängen. Ab der Saison 2018/19 erhaltenKinder unter 14 Jahren freien Eintritt für die Bundesliga-Heimspieleder Blau-Weißen im Berliner Olympiastadion."Wir wollen diese jungen Menschen zu Herthanern machen, zuMitgliedern und Fans unseres Vereins", verkündete GeschäftsführerIngo Schiller die Neuerung im Ticketing, die in der Bundesliga bishereinmalig ist. Wie genau das ablaufen soll, erklärt herthabsc.de.Wie läuft's mit den Tickets?Bei allen Spielen des Hauptstadtclubs im Olympiastadion(ausgenommen die gegen Bayern München und Borussia Dortmund) gibt esdie Tickets ausschließlich ab dem Vorverkaufsstart für die jeweiligePartie in den offiziellen Hertha BSC Fanshops in Berlin. Die Ausgabeder Karten erfolgt nur an Personen ab 18 Jahren - Mama, Papa odereine andere volljährige Person sollen die Karten also holen. BeimKauf ist kein Altersnachweis der Kinder nötig. Eine Person kannmaximal acht Freikarten für Kinder holen, ein Zukauf benachbarterPlätze für Begleitpersonen ist uneingeschränkt möglich.Gruppenanfragen (für mehr als acht Tickets, wie zum Beispiel fürFußballteams) werden ausschließlich über tickets@herthabsc.deabgewickelt. WICHTIG: Freikarten und rabattierte Tickets sind nichtan den Stadionkassen erhältlich.Wo sind die Plätze?Die Kids4Free-Tickets befinden sich in ausgewählten Bereichen inallen Blöcken (Teilblöcken) der Gegentribüne, sowie denGegentribünen-Kurven (Ober-/und Unterrang). Die Plätze können vonSpiel zu Spiel variieren - ihr sitzt also nicht bei jedem Spiel aufdem gleichen Platz. Solange der Vorrat reicht.Wie läuft's am Spieltag?Damit ihr schnell ins Stadion kommt und lange Wartezeitenvermieden werden, gibt es für alle Kids4Free-Karten-Besitzer sowieihre Begleitpersonen einen Sondereingang am Osttor (Genaueres wirdnoch bekannt gegeben). Diesen Eingang müssen alle Besitzer derKinder-Freikarten mit Sonderrohlingen benutzen. Jedes Kind muss amSpieltag einen Altersnachweis mitführen und diesen bei Aufforderungdes Ordnungsdienstes vorlegen. Kindern ist das Betreten desStadiongeländes bis zur Vollendung des 14. Lebensjahresausschließlich in Begleitung eines aufsichtspflichtigen Volljährigengestattet (ATGB §10.3). Achtung: Sollte die Freikarte nicht von einemKind/Jugendlichen genutzt werden können, kann das Ticket am Spieltagfür eine volljährige Person aufgewertet werden, indem die Differenzzum Tageskartenpreis beglichen wird (ATGB §4.4).Welche Rabatte gibt es für Kinder über 14?Kinder und Jugendliche, die älter sind als 13 und jünger als 18,bekommen keine Freikarten im Rahmen der Kids4Free-Aktion. Aber auchdiese Altersklasse erhält Prozente: Im Vorverkauf über alleVertriebskanäle (Online, Hotline und die Fanshops von Hertha BSC)gibt es für alle Heimspiele von Hertha BSC einen Rabatt von 50Prozent auf den aktuellen Tageskartenpreis. Hier sind die FankurvenHeim- und Gastvereine ausgenommen. Für 14- bis 17-Jährige gibt eskeinen Sondereingang.Direkte Rückfragen richten Sie bitte an: tickets@herthabsc.deWeitere Informationen erhalten Sie unter: http://ots.de/EsL7eQPressekontakt:Marcus JungLeiter Kommunikation und MedienHertha BSC GmbH & Co KGaAMarcus.Jung@herthabsc.de+49 (0)30 - 300 928 202Jessica BorkLeiterin Media Relations/stellv. Leiterin Kommunikation und MedienHertha BSC GmbH & Co KGaAJessica.Bork@herthabsc.de+49 (0)30 - 300 928 203Original-Content von: HERTHA BSC GmbH & Co. KGaA , übermittelt durch news aktuell