"Kidnapping Freddy Heineken" als Free-TV-Premiere im ZDF / Mit Anthony Hopkins, Jim Sturgess und Sam Worthington (FOTO)

Mainz (ots) -Die Entführung des Inhabers des niederländischenBrauerei-Imperiums Heineken im Jahr 1983 ist der Stoff für dasKrimidrama "Kidnapping Freddy Heineken". Das Montagskino im ZDFpräsentiert den Film des schwedischen Regisseurs Daniel Alfredson amMontag, 22. Oktober 2018, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. AnthonyHopkins, Jim Sturgess und Sam Worthington ("Avatar") liefern sich alsEntführungsopfer und Entführer ein gefährliches Psychoduell.Amsterdam im Jahr 1983: Cor Van Hout (Jim Sturgess), WillemHolleeder (Sam Worthington) und ihre Diebesbande halten sich mitkleinen Gaunereien über Wasser. Doch irgendwann wollen dieKleinkriminellen endlich den ganz großen Coup schaffen und sichanschließend zur Ruhe setzen. Eine Chance darauf sehen sie mit derEntführung des steinreichen Erben und Vorstandsvorsitzenden desBrauerei-Imperiums Heineken, Alfred "Freddy" Heineken (AnthonyHopkins). Heineken steht sehr gerne in der Öffentlichkeit und denktnicht an die damit einhergehenden Gefahren. Es ist für Cor und Willemein Leichtes, Heineken vor dessen Wohnung aufzulauern und in ein Autozu zerren. Anschließend bringen sie ihre Geisel und deren Fahrer inein sicheres Versteck und fordern ein Lösegeld von 35 MillionenGulden (entspricht etwa 15 Millionen Euro). Doch für die Entführerläuft nichts so wie geplant.